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台灣大悠遊聯名卡6%回饋金 擴及電信、有線電視帳單

2019-08-27 15:54經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台灣大(3045)悠遊聯名卡好康再升級，即日起民眾使用台灣大悠遊聯名卡設定代扣繳、線上刷卡繳費或在直營門市刷卡繳納凱擘、台灣大寬頻等指定寬頻/有線/數位電視費，可立即享有超高6%現金回饋；另外，WALI手機悠遊聯名卡的行動支付適用範圍已擴及全省交通運輸、連鎖藥妝、餐飲百貨、KTV等通路。

台灣大指出，台灣大悠遊聯名卡6%回饋金擴及電信、有線電視帳單，每期上限300元，超出則以1%計算現金回饋；WALI手機悠遊聯名卡的行動支付適用範圍擴大，所有消費6%回饋等同打94折優惠；由於回饋趴數超有感，WALI手機悠遊聯名卡的行動支付使用率超過50%，相當受上班族與小資族歡迎。

台灣大表示，悠遊聯名卡去年祭出自動加值手機悠遊卡、代扣繳本人電信帳單、綁定WALI智慧錢包在各大通路刷卡消費，及使用手機悠遊卡感應支付功能支付台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市及高雄市等路邊停車費或於所有悠遊卡適用場域消費，自動加值都可享6%超高回饋，被網友讚為超有感的「電信神卡」。

由於6%現金回饋的適用範圍囊括誠品、SOGO百貨、新光三越等百貨商場；以及康是美、屈臣氏等連鎖藥妝店；甚至是好樂迪、錢櫃等K歌據點都支援，吸引不少上班族詢問申辦。台灣大說，這次更將超高現金回饋擴及寬頻/有線/數位電視的全繳費通路，讓習慣刷卡繳納電信、有線電視等帳單的民眾、也都能同享6%高回饋。

台灣大指出，在每5個台灣大哥大悠遊聯名卡持卡用戶中，就有1人選擇升級為WALI手機悠遊聯名卡，45歲以下用戶占3/4，男女比約6：4。從WALI手機悠遊聯名卡的使用場域來看，除交通運輸外、一般購物及百貨(30%)與餐飲(22%)的使用比例最高，由於台灣大悠遊聯名卡綁定WALI回饋超高超有感，使用率超過50%。

聯名卡台灣大哥大手機

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