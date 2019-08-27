台灣大拿下第12座天下企業公民獎 電信業排名第一

2019-08-27 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



吸引國內超過200家一流企業競逐的第十三屆《天下企業公民獎》，今(27)日公布企業獲獎結果，台灣大(3045)奪下全台大型企業排行第七、電信業第一的亮眼表現；不僅是台灣大第十二座企業公民獎，也成為全台歷屆獲獎最多、排名首位的電信業者。

《天下企業公民獎》從公司治理、企業承諾、社會參與以及環境永續等四大面向，全方位的評鑑企業在企業公民上的表現。尤其台灣大在社會參與面向上，受到評審高度肯定。

台灣大以「科技公益」作為社會參與經營的核心，發展出超過20個、彼此環環相扣的專案，其中《i無限數位公益》，不僅幫助公益團體以「公益微電影」群眾倡議與募款，並媒合myfone行創獎的優秀影視音人才拍攝，讓評審給予：「台灣大哥大以公益微電影形式串起各方需求，不僅協助公益團體募款，也厚植影視音人才，形成企業獨特的CSR綜效」的高度評價。

台灣大持續透過《Coding Fun偏鄉玩程式》以及創新公益的《數位苗圃》等專案，幫助偏鄉學校、弱勢學子，跨出科學教育、數位應用的第一哩路，也讓評審點出「台灣大哥大近年積極投入偏鄉科學教育，為扭轉教育資源的城鄉落差做出有力行動」，留下深刻印象。