固定資產增購台積為首 主計總處:今年固定投資破4兆元

2019-08-27 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



行政院主計總處預測，2019年全國固定投資可望突破4兆元，實質成長6%，為2011年以來最高增幅。其中，製造業固定資產增購，以台積電居首，2018年台積電固定資產增購2,981億元居冠，投資金額占了整體製造業四成；今年在積極擴充7奈米與5奈米產能下，估投資金額將超過3,300億元。

經濟部表示，國內半導體業者持續投資先進製程，風電、太陽能等綠能投資陸續進行，加以政府推動台商回流、根留台灣企業與中小企業投資台灣逐步落實，以及前瞻基礎建設計畫賡續執行，可望帶動公、私部門投資擴增。

根據經濟部統計，我國固定投資以製造業為主力，2017年投資規模為1.6兆元，觀察上市櫃公司，2018年的固定資產增購超過100億元的製造業者共有八家，總金額達4,350億元，占整體上市櫃製造業投資的58.9%。

其中，去年固定資產增購以台積電2,981億元居冠，占全體製造業上市櫃公司增購額四成。經濟部預計，2019年台積電在積極擴充7奈米與5奈米產能下，估資本支出投資將超過3,300億元，約為110億美元；另外，面板廠群創、友達則分別投資417及264億元分居第二、三。

經濟部也指出，國內高科技業者持續擴充設備及提升製程，加上台商回流投資效應，今年1至7月資本設備進口280億美元，創歷年同期新高，年增13%。其中半導體設備進口116億美元，亦創歷年同期新高，年增33.5%。

此外，今年1至7年工廠新登記家數，不含補辦臨時登記工廠，達2,384家，為2007年以來歷年同期新高，較去年同期增加78家，年增3.4%)，顯示國內投資動能逐漸升溫。

至於投資對國內經濟成長的影響，去年我國固定投資占GDP比重21%，近四年最高，較上年增加0.5個百分點，預估2019年攀升至22.2%，為2013年以來最高。