群創 發表可捲曲和透明二款AM Mini LED面板

2019-08-27 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創(3481)AM Mini LED應用大突破,今(27)日發表「可捲曲」與「透明」二款AM Mini LED顯示器創新應用,喊出「This is rollable, but NOT OLED!」口號。群創表示,其高亮度、高色彩飽和度、高對比的可捲曲顯示器與透明顯示器,引起客戶高度關注,有意合作進行商品化設計。

「要rollable,何需OLED?」群創表示,AM Mini LED至今已經應用在許多場景,「非OLED不可的迷思」即將破除。群創將進一步證明,在許多場域OLED萬萬不可的事實。

群創指出,其可捲曲AM Mini LED顯示器, 高亮度、灰階表現佳、高色彩飽和度、高清晰動態畫質,因具有簡易收納與安裝的優勢,不只可取代傳統投影顯示器,且可捲曲的優點,可同時應用於各式曲面顯示器,目前同步與品牌客戶接洽可捲曲顯示器的應用,商機無限。

瞄準百貨公司櫥窗、家電等透明顯示應用商機,群創與品牌客戶合作開發超高亮度、高色彩飽和度、高穿透度的AM Mini LED透明顯示器。群創表示,AM Mini LED透明顯示器,於亮度與環境可靠度都大幅超越OLED,可望在半戶外或戶外透明顯示應用,取得絕對優勢。

群創將AM Mini LED技術,視為未來在產業競爭中突圍的利器,除了兩款AM Mini LED產品,28.3吋Mini LED一體成形大尺寸異形曲面整合螢幕、31.5吋Mini LED電競顯示器等產品,也同步在「2019 Touch Taiwan」展會亮相。其中,群創指出28.3吋Mini LED一體成形車載面板,已獲歐美車廠採用,預計2022年量產。