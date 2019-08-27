群創 發表可捲曲和透明二款AM Mini LED面板

2019-08-27 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）AM Mini LED應用大突破，今（27）日發表「可捲曲」與「透明」二款AM Mini LED顯示器創新應用，喊出「This is rollable, but NOT OLED！」口號。群創表示，其高亮度、高色彩飽和度、高對比的可捲曲顯示器與透明顯示器，引起客戶高度關注，有意合作進行商品化設計。

「要rollable，何需OLED？」群創表示，AM Mini LED至今已經應用在許多場景，「非OLED不可的迷思」即將破除。群創將進一步證明，在許多場域OLED萬萬不可的事實。

群創指出，其可捲曲AM Mini LED顯示器, 高亮度、灰階表現佳、高色彩飽和度、高清晰動態畫質，因具有簡易收納與安裝的優勢，不只可取代傳統投影顯示器，且可捲曲的優點，可同時應用於各式曲面顯示器，目前同步與品牌客戶接洽可捲曲顯示器的應用，商機無限。

瞄準百貨公司櫥窗、家電等透明顯示應用商機，群創與品牌客戶合作開發超高亮度、高色彩飽和度、高穿透度的AM Mini LED透明顯示器。群創表示，AM Mini LED透明顯示器，於亮度與環境可靠度都大幅超越OLED，可望在半戶外或戶外透明顯示應用，取得絕對優勢。

群創將AM Mini LED技術，視為未來在產業競爭中突圍的利器，除了兩款AM Mini LED產品，28.3吋Mini LED一體成形大尺寸異形曲面整合螢幕、31.5吋Mini LED電競顯示器等產品，也同步在「2019 Touch Taiwan」展會亮相。其中，群創指出28.3吋Mini LED一體成形車載面板，已獲歐美車廠採用，預計2022年量產。