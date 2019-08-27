SAP與台達電結盟 搶智慧製造商機

2019-08-27 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



台灣SAP今天宣布與台達電策略合作，雙方將整合資訊技術（IT）與營運技術（OT），打造智能製造生態圈，透過資訊系統與自動化設備的結合，實現軟硬體整合的優化效益，加速協助台灣製造業升級工業4.0。

台達資訊長柯淑芬表示，面對變化多端的國際局勢，台達以多元化產品及分散式製造兩大方針持續提升企業競爭力。為了維持領先優勢，藉由與SAP的策略結盟，落實符合未來趨勢的自動生產模式，並將串聯客戶及上下游供應商、打造智能製造生態圈，積極驅動台灣產業升級。

她說，以台達的智能製造示範產線為例，導入自行開發軟硬體整合方案完成全面智能化後，可提升產能約70%，同時減少約35%的生產使用面積，更將直接人力人均產值提升3至5倍。創新研發的基因一直在台達的企業本質中，我們亦可藉此機會打造更完整的整體解決方案，開拓全新營運佈局。

SAP 全球副總裁、台灣總經理謝良承則表示，智能製造及工業4.0浪潮來襲，不但促使產品生命週期與交貨排程縮短，全面衝擊製造業生態。但若台灣企業只聚焦在生產現場的優化，如導入自動化設備等，則會失去全球市場佈局先機。透過本次與台達的合作，期望發揮軟體整合硬體的強大優勢，提供兼具安全、開放且彈性的溝通平台，協助客戶打破資訊孤島現況、串連跨部門營運資料，即時管理跨國據點，加速轉型智慧企業，奠定不可取代的市場地位。