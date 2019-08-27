台灣今年固定投資衝4兆元 創2011年來最高增幅

2019-08-27 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國內半導體業者持續投資先進製程，風電、太陽能等綠能投資陸續加溫，加上政府推動台商回流、前瞻基礎建設計畫，可望帶動公、私部門投資擴增，今年全國固定投資可望衝破4兆元，實質成長6%，此為2011年以來最高增幅。

根據經濟部統計，我國固定投資以製造業為主力，觀察上市櫃公司，共有八家製造業者去年固定資產增購超過100億元， 總額4,350億元占整體上市櫃製造業投資的58.9%。

其中，台積電以2,981億元居冠，占全體製造業上市櫃公司增購額四成；今年在積極擴充7奈米與5奈米產能下，預估資本支出投資將超過3,300億元。

經濟部指出，國內高科技業者持續擴充設備及提升製程，加上台商回流投資效應，今年前7月資本設備進口280億美元，創下歷年同期新高，年增13%。其中，半導體設備進口116億美元，也創歷年同期新高，年增33.5%。

此外，今年前7月工廠新登記家數為2,384家，也是2007年以來歷年同期新高，較去年同期增加78家或3.4%，顯示國內投資動能逐漸升溫。

去年我國固定投資占GDP比重21%，為近四年最高，年增0.5個百分點，預估今年可以攀升至22.2%，為2013年以來最高。

若和其他國家相比，去年南韓因為投資減緩，固定資產占GDP比重降為30.4%，年減1.1個百分點；美國為20.5%、日本2017年為23.8%，分別年增0.2個及0.5個百分點。