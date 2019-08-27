促進台灣AI接軌國際 科技部邀AI大師來台交流

2019-08-27 13:26 中央社 台北27日電



為促進台灣的AI技術應用發展、培育AI人才，同時讓台灣學研界與國際接軌，科技部今邀請國際知名的AI學者吳恩達來台演講，分享研究成果以及AI應用在產業的經驗。

吳恩達上午於集思台大會議中心演講，對於發展AI計畫，吳恩達建議應該應同時擬定與研究多個計畫，而不是只做一項，接著再從中選出可行性較高的1到2項向下發展。不過他也不諱言，目前民眾對於AI的認識與知識仍還不足，這是全世界的問題，因此當務之急也應該透過教育與不同的教學管道，讓AI的知識能夠普及。

吳恩達認為除了矽谷或北京之外，世界上還需要有地方建立AI研究重鎮，而台灣擁有建立AI研究中心（AIHubs）的機會與要素，對於台灣發展AI，他持正面樂觀的態度。

科技部指出，吳恩達為史丹佛大學計算機科學系和電子工程系客座教授，在學研界有「AI大師」的美名。致力於機器學習、深度學習、人工智慧等不同領域，也曾在Google、百度等企業任職，負責相關的AI計畫，是目前全世界的人工智慧與機器學習領域中，極具權威學者。

科技部進一步說明，目前台灣已經成立了4個AI創新研究中心，投入AI研究計畫，促進AI技術應用發展，同時培育AI人才、鏈結國際資源，進而孕育AI新興產業。盼能透過這次吳恩達來台演講的機會，促成台灣產學研界進一步交流，並進而將台灣頂尖的AI研究能量與產業潛力傳遞至國際，促成更多未來國際合作與技術交流的機會。

科技部表示，這次的交流將著重於探討AI未來的發展趨勢與跨領域的應用，並為台灣在未來AI應用、技術突破及普及應用等各面向，提供更多創新思維。