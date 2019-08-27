親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

義大卡關300億 林義守：我對高雄貢獻多 卻被糟蹋這麼大

農舍涉違建未改善 李佳芬向內政部提出撤銷原處分

促進台灣AI接軌國際 科技部邀AI大師來台交流

2019-08-27 13:26中央社 台北27日電

為促進台灣的AI技術應用發展、培育AI人才，同時讓台灣學研界與國際接軌，科技部今邀請國際知名的AI學者吳恩達來台演講，分享研究成果以及AI應用在產業的經驗。

吳恩達上午於集思台大會議中心演講，對於發展AI計畫，吳恩達建議應該應同時擬定與研究多個計畫，而不是只做一項，接著再從中選出可行性較高的1到2項向下發展。不過他也不諱言，目前民眾對於AI的認識與知識仍還不足，這是全世界的問題，因此當務之急也應該透過教育與不同的教學管道，讓AI的知識能夠普及。

吳恩達認為除了矽谷或北京之外，世界上還需要有地方建立AI研究重鎮，而台灣擁有建立AI研究中心（AIHubs）的機會與要素，對於台灣發展AI，他持正面樂觀的態度。

科技部指出，吳恩達為史丹佛大學計算機科學系和電子工程系客座教授，在學研界有「AI大師」的美名。致力於機器學習、深度學習、人工智慧等不同領域，也曾在Google、百度等企業任職，負責相關的AI計畫，是目前全世界的人工智慧與機器學習領域中，極具權威學者。

科技部進一步說明，目前台灣已經成立了4個AI創新研究中心，投入AI研究計畫，促進AI技術應用發展，同時培育AI人才、鏈結國際資源，進而孕育AI新興產業。盼能透過這次吳恩達來台演講的機會，促成台灣產學研界進一步交流，並進而將台灣頂尖的AI研究能量與產業潛力傳遞至國際，促成更多未來國際合作與技術交流的機會。

科技部表示，這次的交流將著重於探討AI未來的發展趨勢與跨領域的應用，並為台灣在未來AI應用、技術突破及普及應用等各面向，提供更多創新思維。

科技部人工智慧機器學習

相關新聞

Gogoro 搶進韓國市場

2019-08-27 13:05

工研院：2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億

2019-08-27 12:05

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

專攻車用LED廠聯嘉 明年接單看好持續進行擴產

2019-08-27 11:51

Gartner：5G應用垂直產業用專網最有潛力

2019-08-27 11:27

滙豐中華投信：MSCI提高中國A股納入因子至關重要

2019-08-27 11:23

格芯控告侵權 台積電未受影響早盤股價走堅

2019-08-27 10:15

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

工研院揪團 強攻新創

2019-08-27 00:30

印刷電路板廠定穎桃園廠標售 解雇420人

2019-08-27 00:23

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58

2020年5G網路基礎建設營收 可望達42億美元

2019-08-26 18:04

貿易戰危及供應鏈 會計師建議台商加強應變體質

2019-08-26 16:38

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

緯創強攻自駕車 2年內推HD地圖

2019-08-26 14:29

陸韓台面板廠 搶摺疊商機

2019-08-26 14:29

工研院牽15尖兵 組IoT醫材新創戰隊

2019-08-26 14:29

研華攜手日商IIJ 攻日本工聯網市場

2019-08-26 14:29

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

友達攜手Intel攻智慧零售 秀全系列智慧數位看板

2019-08-26 14:19

宏碁電競筆電 蟬聯16個月巴西龍頭寶座

2019-08-26 13:20

群創大買庫藏股 外資上週依然賣超最多

2019-08-26 13:17

Gartner：明年全球5G網路基礎建設營收42億美元 年增89%

2019-08-26 12:45

緯創搶自駕車商機 打造高精地圖

2019-08-26 12:35

台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

2019-08-26 12:28

富致科技近期掛牌上櫃 去年每股賺2.65元

2019-08-26 12:03

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

看好誠美材營運升溫？外資連買進場卡位

2019-08-26 11:38

研華攜手日本電信網路公司 開發工業物聯網平台

2019-08-26 10:11

安碁資訊通過上櫃審議 國內首家IPO資安服務商

2019-08-26 09:57
看更多

熱門文章

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

家人戶籍亂遷 當心被追稅

2019-08-26 18:23

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億

2019-08-26 23:16

緯創強攻自駕車 2年內推HD地圖

2019-08-26 14:29

台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

2019-08-26 20:06

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21

郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58

泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35

全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12

華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

出國前7天就可預購！機場免稅品這麼買 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

主管要員工繳健保卡虛報 玉山銀回應了

2019-08-27 11:35

股匯雙殺！新台幣匯率收盤貶值4.9分收31.451元

2019-08-26 16:12

壽險公會改選 雙雄五五波

2019-08-26 23:49

美中貿易戰引發斷鏈危機 專家籲企業加速轉型

2019-08-26 14:42

土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53

台幣貶值 匯出250億元

2019-08-26 23:55

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

2019-08-26 16:42

格芯控侵權 台積電：技術完全自主

2019-08-26 23:04

陸客縮減衝擊將至 昇恆昌強攻網路購物

2019-08-26 19:45

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

MIT自駕電動小巴 亮相

2019-08-27 00:29

桃園「廠辦」凝聚力強，交易量破119億大關

2019-08-26 14:34

美元優利定存 銀行拚場

2019-08-26 23:34

熱炒、小吃店歡唱 比照KTV課稅

2019-08-26 18:12

陸韓台面板廠 搶摺疊商機

2019-08-26 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top