工研院：2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億

2019-08-27 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



工研院今日舉辦「2019健康促進產業國際論壇｣，工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元表示，迎接高齡社會來臨，65歲以上的高齡族群持續增加，醫療與照護費用攀升，醫療照護人力短缺湧現。另一方面，智慧科技促使健康相關產業發展日益蓬勃，結合多元化的創新健康照護服務、及跨業整合提供新形態解決方案的相關產業投資機會逐漸浮現。

工研院IEK Consulting預測，2021年台灣健康促進相關產值將逾1,322億，有鑑於日本是全球在健康促進與照護產業發展上的標竿國家，台灣和日本在技術與產業上是緊密及互補的策略合作夥伴，台灣應善用科技化、模組化、系統化能力，透過借鏡日本，以創新發展，掌握全球化與高齡化下的健康產業市場先機。

數位醫療的概念近年來逐漸興起，整合機器學習、人工智慧與大數據等技術，使醫療領域的IT創新應用備受關注。日本醫療法人社團日高集團代表取締役北嶋史誉表示，日本結合AI技術與運動復健服務的創新整合方案ICT REHA，就是透過大量蒐集需照護者的基本生理與疾病資料及失能程度的數據，利用演算法分析，為使用者找到精準而適合個案的運動復健服務模組。

富士通子公司Best Life Promotion代表取締役社長今井良輔也表示，企業應結合健檢及醫療資訊建立一個管理服務平台，依照員工健康風險程度，以管理自身健康為目的，提供個人化的疾病預防服務；並依據健檢數據分析結果，提供課題篩選、健康措施案例服務，可為企業提供更有效的職場健康管理服務。