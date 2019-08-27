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經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，格芯的動作可以視做商業策略的操作，但並不會撼動...
台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，格芯的動作可以視做商業策略的操作，但並不會撼動客戶對台積電的信賴度。路透
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台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，台積電不受格芯提告影響。圖／劉佩真提供
台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，台積電不受格芯提告影響。圖／劉佩真提供
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美中貿易戰火仍在延燒，格芯（Global foundries）選在這個時候提告台積電（2330）侵權，且要求禁止侵權產品輸美，台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，格芯的動作可以視做商業策略的操作，但並不會撼動客戶對台積電的信賴度；她分析，考量台積電專利數、先進製程技術領先，及大客戶多屬國際級大廠等三大因素，美國政府介入的可能性很低。

格芯近幾年來針對台積電的動作不斷，繼先前向歐盟提出反壟斷調查後，最新的動作則是在美國提告台積電涉及侵權，外電報導指出，格芯向美國國際貿易委員會（ITC）控告台積電使用其專利晶片技術，要求禁止台積電所生產的侵權產品輸入美國。

此外，格芯同時在美國及德國的聯邦法院提起民事訴訟，訴狀除了台積電之外，還提到多家台積電的客戶，包括蘋果、博通、高通、賽靈思、輝達、思科、Google、聯想等。面對格芯的提告，台積電強調，所有技術都是自行研發，向來尊重智慧財產權，不會侵犯別人專利，將會提出證明捍衛權益。

劉佩真表示，先前格芯所提出的反壟斷調查尚未成案，僅在當時短暫成為一個議題性的事件，這次提出侵權控告，商業策略操作的意味濃厚，想在美中貿易戰混戰時期，透過美國優先、美國製造的策略看是否能動搖美國政府，進一步影響台積電。

她強調，台積電在專利的耕耘非常深，去年全球專利總數達3.4萬件，其中，美國達1.93萬件，且專利數仍在持續增加中；台積電著重專利管理及質量，且內部控制做的很好，不會涉及侵權，在眾多的專利數加上優良的製造技術，讓台積電穩坐晶圓代工全球第一的地位。

劉佩真分析，台積電的先進技術遠超過格芯，格芯停在14奈米，且宣布不再追逐先進技術，反觀台積電除已超越之外，先進製程也在不停的往前中，台積電向來自主研發，不會也沒必要去侵權。

她表示，以今年第1季晶圓代工市場占有率來看，台積電達48.1%，三星則是19.1%，格芯僅8.4%，因此不排除格芯透過商業策略操作，希望美國政府重視，企圖干擾台積電；不過，劉佩真認為，美國政府介入的可能性低，因為，台積電的客戶中，蘋果是相當重要的客戶。

劉佩真認為，格芯雖想用美國唯一晶圓代工廠的產業地位，希望美國政府重視，且出手干擾台積電，但格芯並不像蘋果，庫克可以跟川普討論面對三星不公平競爭的關稅壓力，且台積電不管是專利數、先進技術推進上都居於領先，格芯的提告，在基本事實並不存在下很難成立。

她表示，美中貿易戰火下，格芯的提告仍可視做是暫時的議題事件，實質上並不會撼動客戶對台積電的信賴，對台積電不會有影響。

台積電晶圓代工廠

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