專攻車用LED廠聯嘉 明年接單看好持續進行擴產

2019-08-27 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED產業多年來，在陸廠殺價競爭之下，多數台灣廠商營運都相當辛苦，不過，少數專攻利基市場的LED廠營運仍受市場看好，其中，聯嘉光電（6288）九成以上營運都鎖定車用市場，營運表現相對穩健，該公司表示，目前長期訂單能見度可到2022年，今年營收成長幅度可望維持二成以上水準。

聯嘉光電近幾年持續擴充產能，在全球汽車大廠的接單也正面進展。昨日該公司總經理黃昉鈺表示，展望下半年，目前長期訂單能見度可到2022年，另外包含美國、台灣、東莞生產基地的擴廠、擴線計畫持續進行中，未來將持續布局燈具的光源元件、模組以及顯示器，朝向垂直整合發展。

在產能擴充方面，黃昉鈺表示，該公司美國密西根新廠進前年就開始擴產，目前即將進入試產，預計第四季將進行量產，最快10月將開始進行客戶驗證，未來將隨著客戶訂單需求，調整擴充產線，目前初期將先開設兩條模組產線，分別是第四季汽車尾燈產線和明年第一季頭燈產線，目標是成為北美前五大車燈模組供應商，也正規劃第三期工程。

此外，聯嘉光電在台灣也仍進行擴產，黃昉鈺表示，年底前也將擴充在台灣、東莞廠的產能，台灣竹南總部將新增2條模組產線，二期工程也正在進行規劃，預估整體工程2至3年，資本支出將達7至8億元，黃昉鈺表示，台灣總部二期將以提升LED封裝元件生產為主、車用光源為輔，預計今年第四季開始動工，2021 年6月完成，將可應付未來客戶長期訂單大幅成長。

東莞廠則將新增2條模組加上1條精密製件產線，預估達資本支出達5,000萬元。

黃昉鈺表示，未來將以成為全球前五大車用LED供應商為目標，也期望模組出貨量能在全美超過20%，另外也將開發 Mini LED 顯示屏用於汽車儀表與大型LED顯示器。