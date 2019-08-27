Gartner：5G應用垂直產業用專網最有潛力

2019-08-27 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



智慧製造、自動駕駛交通工具、遠距醫療、農業和零售產等應用成5G市場成長推手，設備廠商將5G應用垂直產業用專網視為最有發展潛力的市場，也吸引電信業者、系統整合及網通設備廠商搶進。

國際研究暨顧問機構Gartner表示，雖然消費者是5G技術開發的主要推手，但通訊服務供應商將逐漸把5G服務瞄準企業用戶，包含智慧製造、自動駕駛交通工具、遠距醫療、農業和零售產業，隨著政府對於頻譜政策規劃，讓工業用戶可以自行建設5G私有網路。

Gartner認為，5G專網商機仍處於初期階段，但廠商、監管單位和制定標準的相關機構已蓄勢待發。

觀察全球狀況，德國已釋出5G專網專用頻譜，日本也保留相關頻段接受申請，德國汽車大廠賓士（Benz）已攜手愛立信、電信業者Telefonica，建置擁有5G專用網路的智慧工廠，導入無人搬運車及虛擬實境（VR）等智慧應用，成為全球第一個擁有5G專網的智慧工廠。台灣石化業者中油、台塑，工程業者中鼎也都表達對於5G專網的需求，

看準5G專網商機，國際電信設備商愛信及諾基亞都已經打造5G專網解決方案，台灣政府及業者也看準5G專網商機，鴻海、明泰、正文、中磊都有意搶進。