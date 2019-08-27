滙豐中華投信：MSCI提高中國A股納入因子至關重要

2019-08-27 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



自8月27日起，MSCI提高中國A股在新興市場的權重，將指數中逾200支的大型A股納入因子由10%上調至15%，滙豐中華投信投資長張靜宜指出， 在外資持股持續增加下，將有助Ａ股結構上的改變，有利其公司治理。

MSCI決定提高中國A股在基準指數中的權重，將有助於中國開放市場吸引更多海外投資；8月份A股納入因子提升至15%，11月份將再度提升至 20%，或將吸引追蹤MSCI全球指數的投資者帶入200億美元以上的資金。

滙豐中華投信投資長張靜宜表示，雖然本次權重的增幅屬於溫和範圍，但將繼續鼓勵外國投資者提升對這個全球第二大股票市場的投資。外資的持比增加也有助於改善A股架構，並鼓勵A股上市公司將其資訊揭露、透明度以及治理標準與國際企業看齊。

而隨著A股在MSCI指數權重的增加，加之結構改變、市場改革以及政策支持均吸引更多的資金流入中國市場。正如大部分的經濟成長指標趨穩所顯示，中國政府多方考量後所實施的目標性刺激措施已成功地在某種程度上穩定經濟，而中國政府過去持續且有紀律地實施目標性刺激措施也增加了市場信心。

張靜宜認為，與中國的經濟成長預測相似，最近幾個季度中國企業的盈利預期有所下調，然而從估值上來看，中國境內與境外股票的估值依然具有吸引力。

投資策略上，看好非必需消費品行業以及必需消費品行業。特別是當前中國家庭收入成長，為消費高端化的趨勢提供了基礎，必需消費品龍頭企業的獲利能力都因此提升。而增值稅削減措施以及近期通貨膨脹率的上升，也預示著必需消費品行業的表現將會出現好轉。

張靜宜強調，雖然MSCI尚未公布全面納入中國A股的確切時間表，但參考早前的案例約需耗時六、七年，預計這次過程也需要數年才能完成。但是中國政府的漸進式改革如調整結算週期以及容許買賣對沖產品和衍生工具，或將有助於大幅縮短所需時間。

儘管在可預見的未來裡，海外投資者仍需要利用現有的跨境渠道，但中國在開放股票市場方面已邁出重大步伐，預計未來的發展方向不會改變。