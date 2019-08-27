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中華電信轉型 人才是關鍵

2019-08-27 11:22經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中華電信今日以智慧城鄉與人工智慧結合為主題舉行「2019數位創新應用系列賽-AIoT黑客松大賽」，董事長謝繼茂表示，人才是未來電信業者轉型解決方案的關鍵，藉此累積能量、挖掘人才，搶進智慧城鄉及智慧會城市等專標案接案能力。

行政院副院長陳其邁出席致詞時表示，「跨營運整合」對智慧應用非常重要，不管任何領域都跟Data和IoT有關，尤其年底進行5G釋照，高頻寬、大範圍、低延遲的特性，加上運算方式、網路架構虛擬化、邊緣運算等都將徹底顛覆過去時代，重要的是如何用新科技讓生活品質提升，讓服務更好。

陳其邁認為，中華電信從雲端到終端都提供完整解決方案，看好未來智慧服務時代來臨，未來五到十年，不僅台灣半導體產業可以領先全球，智慧應用也可以走在前面，期許中華電信跑在最前面。

陳其邁更為參賽年輕學子爭取，盼中華電信明年黑客松首獎獎金從現在的20萬倍增。

謝繼茂表示，中華電信積極發展人工智慧跟物聯網，並參與政府前瞻計畫中的智慧城鄉，幾乎與每一個縣市都有合作，希望藉此比賽吸引更多人才加入中華電信。

近年電信業者積極轉型，從提供語音及傳輸的傳統服務，轉型為提供創新經濟的解決方案業者，謝繼茂表示，電信業者轉型新興業務的關鍵在於人才，過去累積相當多的智慧解決方案能量及人才，未來將透過五年退休潮來進行人才換血。

謝繼茂認為，人才是決定承接企業跟政府專案的接案關鍵，如果能量不夠，只能接少數案子，一定影響接案能力，現在中華電信動起來，除了企業客戶分公司，行動分公司及各地方營運處都鎖定政府及企業解決方案積極接案。例如行動業務就專注要推廣行動加值與應用服務更要提高企業客戶營收，積極拓展物聯網服務應用。

今年上半年中華電信來自企業相關IDC貢獻營收成長18.8%，雲端業務營收成長20.9%，資安營收成長9.4%，更要積極結合雲端、資安、IoT、AI、區塊鏈、大數據與客製化應用專業能力提供企業整體解決方案。

「2019數位創新應用系列賽-AIoT黑客松大賽」報名踴躍，共有40組團隊進入決賽，中華電信表示，AI跟IoT是未來5G時代的科技焦點，透過黑客松芳挖掘並培育人才，透過比賽投入智慧能源、智慧交通、智慧校園、智慧健康、智慧家庭、智慧環境等應用。

中華電信黑客松

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