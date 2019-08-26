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郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘。本報資料照片
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鴻海集團旗下教育基金會今（26）日發布新聞稿提到，第三屆「鴻海獎學鯨」開放申請時間為2019年9月15日至2019年10月30日，今年度開放大專院校與碩博士生皆可申請，每名新台幣10萬元，總金額超過3300萬元，是全台最大的獎助學金計畫。

鴻海教育基金會提到，鴻海集團創辦人郭台銘先生於2017年即開始支持鴻海獎學鯨計畫，每年頒發300名10萬獎學金，提供克服生活困境、積極向上的優秀弱勢青年學子，鼓勵他們實現夢想、改變人生，直至今年已累積幫助超過600位學生減輕課業經濟壓力。

為了幫助更多台灣年輕弱勢學子減輕就學困難，今年鴻海教育基金會將總名額提升至330名，開放大專院校與碩博士生皆可申請，每名新台幣10萬元，總金額超過3300萬元，是全台最大的獎助學金計畫。希望可以照顧到台灣更多有經濟壓力但積極實現夢想的青年學子。

鴻海獎學鯨計畫源起是鴻海教育基金會看到台灣有許多弱勢家庭的學生因為生活困境，需要打工無法專心學習；甚至因為條件受限，無法獲得政府補助，更不敢與夢想靠近。

新聞稿指出，郭台銘以自我人生經歷勉勵這群學子：「只要不認輸，永遠可以往前走。我的人生從黑手創業，一直都在逆境中突破，相信我，生命不會辜負你在自我突破之後，應該擁有的精彩。」鴻海獎學鯨計畫希望幫助夢想鯨魚們在逆境中突破，如同52赫茲鯨魚持續翻轉自己的未來，把握每次機會「持續發聲、夢想發生！」

鴻海新台幣

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