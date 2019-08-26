台灣自製自駕電動小型巴士 WinBus亮相

2019-08-26 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



ARTC發表的無人自駕電動小巴（ARTC提供） 分享 facebook 財團法人車輛研究測試中心(ARTC)串連產業打造的MIT自駕電動小型巴士- WinBus 26日揭幕。強調台灣自駕車生態系首度聯手，台灣自研自製 SAE Level 4將與國際並駕齊驅。

WinBus自駕電動小型巴士集結國內車輛上下游關鍵零組件與系統，包含底盤、動力、電能、車體打造、感知、決策控制、聯網及營運服務等20家以上廠商，自研自製、從零到一，群策合力打造而出。

車輛中心董事長黃隆洲表示，這自駕小型巴士將支持政府沙盒運行政策，今年第4季將協助勤崴國際、中華電信行動數據分公司、宏碁智通為首的營運團隊提出申請，於車輛中心所在的彰濱工業區投入運行，串聯周邊觀光工廠之公共接駁運行服務；接下來也將到各場域應用，累積運行實績，最重要的是讓自駕小型巴士帶著上中下游產業鏈的期望，以次系統及創新營運服務模式，一齊輸出海外。

ARTC指出，自駕電動小型巴士-WinBus的自駕能力等級已達美國汽車工程師協會(SAE)的Level 4高度自動駕駛(High Automation)階段，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可以完成所有駕駛和環境監測功能。

經濟部長沈榮津表示，台灣各地方政府有5縣市共9個區域，有意願導入高彈性之自駕小型巴士服務模式。而為推升自駕車浪潮，經濟部透過「建構友善法規環境」、「發展自主關鍵技術」、「發展創新運行服務模式」、「推動自駕車旗艦隊」等四大配套措施助力產業。

經濟部並加大力道，將於109年推動無人載具實證運行計畫，優先推動項目，包含有高運載(市區)、低運量高彈性(偏鄉/離峰)、物流載運、及自駕船等運行模式，將以業者為主、法人為輔方式共同推動。