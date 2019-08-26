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中秋旺季接近 電商推大宗商購

2019-08-26 18:00經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

中秋節是送禮重要節日，Yahoo奇摩旗下三大電商平台集結超過萬件中秋禮盒與商品，讓消費者輕鬆選購、一站購足。Yahoo奇摩購物中心因許多消費者8月起即開始預購中秋禮買氣浮現，帶動整體糕餅業績成長2成；即日起至9月10日推出中秋節禮5折起，針對公司行號大量贈禮需求，更提供大宗採購服務，透過客製化、專人專單的服務及專屬優惠價格，讓中秋禮盒也能輕鬆採購、直配到客戶手中。

Yahoo奇摩超級商城8月31日前中秋預購全面85折起，推出受消費者歡迎的創意造型月餅，也與喜憨兒基金會、唐氏症基金會等公益團體合作，送禮也能同時做愛心。Yahoo奇摩拍賣則於9月13日前，集結雙北6大商圈、16家名店，精選推出獨家禮盒，中秋禮超速達免運5折起。

Yahoo奇摩購物事業群品類經理蕭惠文表示，Yahoo奇摩購物中心今年上架超過500款月餅，品項較去年增加2成，訂單滿50組起，即可透過大宗採購服務申請下訂，目前大宗採購訂單平均單盒月餅客單價約落在500元。

盤點最受企業行號歡迎的Top3禮盒，由唐氏症基金會所推出的愛不囉嗦三星映月禮盒拿下冠軍寶座，其次是美心精緻原味雞蛋卷及台中犁記雙喜綠豆椪禮盒，顯現送禮同時做公益仍是今年吸引企業大宗採購重點。

中秋節月餅

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