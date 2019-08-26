友達結合ComQi 打造全方位智慧解決方案

2019-08-26 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達延伸硬體價值鏈，於2018年收購數位看板內容整合商ComQi，結合其雲端內容管理平台與顧客互動技術，提供軟硬整合解決方案，滿足零售業一站購足的需求。友達結合ComQi，打造全方位智慧解決方案，加強精準行銷力道，以眼球經濟抓住消費者的目光。

ComQi的顧客服務遍及全球34個國家，場域應用包括流行服飾、機場便利及免稅商店、加油站、大賣場、主題樂園及運動商品等知名大型連鎖店，管理上萬台媒體播放器及超過2萬5,000台螢幕。

友達以服飾商場及超市等應用場域，整合超大尺寸、UHD 4K高解析、高亮度、長條型及整合式觸控等顯示器產品，展出IR（Infrared Radiation）互動櫥窗、虛擬試衣間、RFID智慧互動展櫃、智慧電子菜單、智慧貨架、行動支付及人臉辨識等智慧零售解決方案。

藉由全店面跨螢幕同步（Store Takeover）技術，可設計多種趣味方式與顧客互動，透過感測裝置觸動多台螢幕同步顯示高畫質內容，達到驚艷吸睛之獨特店內體驗。而透過多物件提起感應（UpLift）技術，顧客僅需提起櫃檯擺設商品，即可驅動螢幕對商品之詳細介紹，除了提升商品價值感，亦可協助店員介紹商品，做為店面之銷售利器。

藉由人臉辨識分析系統，友達指出，零售業者可蒐集與分析顧客屬性、客流動線及消費行為，並針對不同的年齡及性別，在數位看板上提供相對應的產品及促銷內容，實現精準行銷的目的，發揮數位廣告的最大效益。