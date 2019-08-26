友達攜手Intel攻智慧零售 秀全系列智慧數位看板

2019-08-26 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



看好智慧場域應用商機，友達今（26）日宣布將於「Touch Taiwan 2019」，首度發表可實現客製化及少量多樣生產的「TARTAN顯示技術」，以及全方位智慧零售解決方案，以軟硬體整合應用服務，開創線上線下智慧零售新商機。同時，友達也攜手Intel，展出支援Intel Smart Display Module（Intel SDM）智慧顯示模組架構的全系列智慧顯示器。

TARTAN顯示技術採用原廠光罩製程，可依照客戶需求提供客製化尺寸比例，確保高品質及高穩定度。此外，友達提供高亮耐用、寬溫液晶、全天候運作及低功耗設計等特製工規顯示器，以滿足戶外強光等嚴苛環境的長時間使用要求。

友達表示，此次展出TARTAN拼接牆，由28吋到48.5吋等多種尺寸的長條型及方型顯示器組成，展示其突破空間限制的多樣化尺寸及彈性安裝等優勢，除了可運用於車站月台、車廂，顯示乘車訊息及廣告外，也適用零售及餐飲門市播放產品及促銷訊息，為不同場域帶來更大的空間使用效益，並發揮更多的創意設計，以提升乘客及消費者使用體驗。

數位看板已成為智慧零售中不可或缺的溝通及互動載具，AI及物聯網技術的普及更加速智慧顯示器的多元應用。友達表示，Intel SDM智慧顯示模組架構，採用可相容SDM-S及SDM-L兩種規格的專利技術，以統一規格及輕巧外型的可插拔板卡，將強大的運算功能輕鬆地整合至顯示器中，加上支援多代Intel處理器及可擴充效能的彈性設計，讓顯示器的安裝、升級及維修更加便利。