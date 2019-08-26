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研華偕同日本電信網路公司 開發工業物聯網軟體平台

2019-08-26 12:58經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

研華今（26）日宣布與日本網路先機公（IIJ）攜手合作，於日本發展研華工業物聯網軟體平台「WISE-PaaS」之事業。雙方將共同於日本發展WISE-PaaS事業，並針對日本市場開發全新的「WISE-PaaS JP工業物聯網軟體平台，同時將IIJ具高安全性網路及雲端服務整合其中，並將於2020年1月起由研華提供該服務。

研華自2016年起，積極於全球發展專為各垂直領域行業所打造的工業物聯網軟體平台WISE-PaaS。WISE-PaaS提供端到雲的工業軟體服務，可採集各式工業設備的即時數據，並提供視覺化工具，可用於管理車床機械等生產設備、或藉由設置於生產線的工業級電腦與裝置即時掌握設備與生產線稼働率。

同時，WISE-PaaS提供設備聯網遠程運維服務框架（APM）、人工智慧模型訓練與部署服務框架（AFS），可進一步將數據運算、分析，達到設備預防性維護。

此平台除特別針對製造業設計外，亦可廣泛運用於包含物流、運輸、交通、能源等行業，皆能快速建置其聯網設備管理及智慧創新之系統架構，以利於提升運營效率與商業價值。

此外，也將藉由已累積豐富應用實績的IIJ，於封閉行動網路以及對客戶專屬型雲端環境的封閉連線等方面，發揮其虛擬行動網路電信公司獨有的特性，提供工業物聯網專用的高安全性網路與雲端服務。

研華與IIJ將以擴大日本市場工業物聯網事業為目標，在雙方優勢的技術與服務相輔相成下，提供從應用到硬體、雲端、網路、乃至安全方面等一站式的WISE-PaaS JP服務。

研華與日本電信網路公司，共同開發工業物聯網軟體平台。 圖／研華提供
研華與日本電信網路公司，共同開發工業物聯網軟體平台。 圖／研華提供
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