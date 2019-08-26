Gartner：明年全球5G網路基礎建設營收42億美元 年增89%

2019-08-26 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年全球5G無線網路基礎建設相關營收將達42億美元，較2019年22億美元增加89%；今年所有通訊服務供應商（CSP）無線基礎建設營收中，5G新無線電（5G NR）基礎建設投資將占6%，並可望在明年達12%。

Gartner資深研究總監Sylvain Fabre表示，「2019到2020年間，5G無線網路基礎建設營收可能翻倍；2019年的5G部署狀況，通訊服務供應商正利用非獨立（non-stand-alone）技術，讓5G NR設備能搭配既有的4G核心網路基礎架構一起使用，以推出速度更快的5G服務。」

Sylvain Fabre指出，2020年通訊服務供應商將推出獨立5G技術，屆時將需要5G NR設備和5G核心網路。不僅降低通訊服務供應商的成本，也提供使用者更好的效能。

5G將在2020年加速推出進程，2019~2020年，許多大城市都將推出5G服務。目前已開始提供服務的國家有美國、南韓及部分歐洲國家，包括瑞士、芬蘭和英國；加拿大、法國、德國、香港、西班牙、瑞典、卡達和阿拉伯聯合大公國的通訊服務供應商則是已經公布計畫，要在2020年前加速5G網路的佈置。

Gartner初估，全球已有7%的通訊服務供應商佈署5G基礎建設網路。

通訊服務商將逐漸把5G服務對準企業用戶，雖然消費者是5G技術開發的主要推手，但通訊服務供應商將逐漸把5G服務瞄準企業用戶。

5G網路可望將行動網路的生態系統拓展到新的產業，例如智慧製造、自動駕駛交通工具、遠距醫療、農業和零售產業，此外也能讓工業用戶自行架設私有網路。

設備廠商認為，工業用戶私有網路是極具潛力的市場。Sylvain Fabre指出，「5G私有網路商機仍處於初期階段，但廠商、監管單位和制定標準的相關機構已蓄勢待發。德國已釋出3.7GHz頻段做為私有網路之用，日本也為此保留4.5GHz和28GHz頻段。愛立信（Ericsson）打算透過通訊服務供應商提供解決方案，打造具高度可靠性、高效能及通訊安全的私有網路，諾基亞（Nokia）則已開發出一整套解決方案，讓大型工業機構可直接投資自家私有網路」。

Sylvain Fabre認為，「能完整覆蓋整個國家的5G服務，無法像過去幾代的無線網路基礎建設一樣那麼快就上線。為了在5G網路架設同時維持平均效能標準，未來通訊服務供應商必須策略性地改良4G舊有網路層，將5G覆蓋範圍四周的4G基礎建設進行升級。

若毗鄰5G基地台的4G舊有網路層不夠穩當，使用者容易在5G銜接4G／LTE Advanced Pro（LTE-A）時面臨效能相關問題。由於2019到2021年間，5G覆蓋會主要著重在熱門地區和人口密度高的區域，該情況在這段期間內會最為明顯」。

法人看好包括砷化鎵廠穩懋、銅箔基板廠聯茂、台燿、散熱廠泰碩等，將可望受惠於5G商機，推升營運的表現。