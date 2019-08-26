緯創搶自駕車商機 打造高精地圖

2019-08-26 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



緯創（3231）強攻自駕車，攜手成功大學、興創知能等機構共同組成「自駕車圖車整合技術研發聯盟」，自主打造全國高精地圖（HD Map）動態服務平台，希望在兩年之內，打造出台灣的高精地圖，也藉此「練兵」自駕車後端雲端、後台平台。

緯創資通偕同集團旗下緯謙科技，合作參與內政部計畫專案，攜手成功大學、興創知能等機構共同組成「自駕車圖車整合技術研發聯盟」，自主打造全國高精地圖動態服務平台。智慧駕駛車載系統待配高精度圖資，能夠提供公分等級之定位精度，作為AI路徑規畫決策依據，藉此提升智慧自動駕駛的安全與效率。

據悉，緯創集團在自駕車前端汽車部分，已有零組件產品出貨給中國電動車大廠蔚來汽車（NIO）;但在自駕車重要後端部分，目前仍處於練兵階段，緯創希望藉著在國內練兵，打造完整的自駕車雲端後台平台，日後能整合相關經驗到海外搶自駕車商機。

目前緯創為國內代工廠中，唯一有投入自駕車後端資訊整合平台的廠商，透過「車路雲服務平台」，緯創集團負責系統整合，結合智慧駕駛行車控制與感知系統，提供數據服務平台。整合成功大學高精地圖研究發展之圖資與空間資訊，透過場域示範運行，來實證高精地圖與自駕車資通訊系統的串接與互動。

緯創在智慧駕駛領域除了提供具備完善環境感知、定位、製圖與路徑規畫的自駕車服務平台外，同時結合符合國家標準的高精地圖供應平台，建立自動化圖資快速更新機制，提供高精地圖循環更新、派發服務。