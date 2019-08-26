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緯創搶自駕車商機 打造高精地圖

2019-08-26 12:35經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯創（3231）強攻自駕車，攜手成功大學、興創知能等機構共同組成「自駕車圖車整合技術研發聯盟」，自主打造全國高精地圖（HD Map）動態服務平台，希望在兩年之內，打造出台灣的高精地圖，也藉此「練兵」自駕車後端雲端、後台平台。

緯創資通偕同集團旗下緯謙科技，合作參與內政部計畫專案，攜手成功大學、興創知能等機構共同組成「自駕車圖車整合技術研發聯盟」，自主打造全國高精地圖動態服務平台。智慧駕駛車載系統待配高精度圖資，能夠提供公分等級之定位精度，作為AI路徑規畫決策依據，藉此提升智慧自動駕駛的安全與效率。

據悉，緯創集團在自駕車前端汽車部分，已有零組件產品出貨給中國電動車大廠蔚來汽車（NIO）;但在自駕車重要後端部分，目前仍處於練兵階段，緯創希望藉著在國內練兵，打造完整的自駕車雲端後台平台，日後能整合相關經驗到海外搶自駕車商機。

目前緯創為國內代工廠中，唯一有投入自駕車後端資訊整合平台的廠商，透過「車路雲服務平台」，緯創集團負責系統整合，結合智慧駕駛行車控制與感知系統，提供數據服務平台。整合成功大學高精地圖研究發展之圖資與空間資訊，透過場域示範運行，來實證高精地圖與自駕車資通訊系統的串接與互動。

緯創在智慧駕駛領域除了提供具備完善環境感知、定位、製圖與路徑規畫的自駕車服務平台外，同時結合符合國家標準的高精地圖供應平台，建立自動化圖資快速更新機制，提供高精地圖循環更新、派發服務。

由於現行導航技術中以GPS技術定位為主，但都市地區受限於訊號遮蔽或反射訊號的影響，成為智慧駕駛系統精準定位的挑戰。基於安全及硬體成本考量，除了整合慣性導航系統（Inertial Navigation System, INS）、全球導航系統（Global Navigation Satellite System, GNSS）、光達（LiDAR）、相機等車載感測器在內，使用具備車輛導航資訊之高精地圖，提供可靠穩健之環境先驗資訊已是自動駕駛技術與安全運行的重要關鍵。

緯創董事長林憲銘。 圖／聯合報系資料照片
緯創董事長林憲銘。 圖／聯合報系資料照片
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自駕車緯創自動駕駛

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