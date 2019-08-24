美中貿易戰升溫 看好5G、華為去美化、資金回流概念股

2019-08-24 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



美中貿易戰火再起，美國總統川普23日宣布調升中國輸美貨品稅率，美股大跌。市場人士指出，台股短期內會受影響，建議保守因應，可留意5G、華為去美化與資金回流概念股，後續要密切注意貿易戰對於蘋果產品與華為的規範進展。

中國宣布對750億美元進口美國商品分次加徵關稅，川普立刻宣布調高中國出口美國關稅稅率，美股主要指數23日大跌2.3%以上，尤其那斯達克（Nasdaq）指數的跌幅高達3%，費城半導體指數更急跌4.3%，26日台股開盤，科技股的下修壓力大增。

凱基投顧董事長朱晏民指出，美中貿易戰沒完沒了，將一直是金融市場的變數。26日台股開盤，近期台股難免會受到一定的衝擊，但由於貿易戰已成常態，未來對市場的影響可能將逐漸鈍化。至於投資人如何因應，要看個人風險承受程度，保守者最好先退場觀望。

統一投顧董事長黎方國直言，川普是今年市場最準確的分析師，打敗所有基本面。如果川普的立場是保守偏空，投資人不用對作。在市場沒有修正完畢前，散戶投資人最好稍安勿燥，多看少做，降低持股比例。

黎方國表示，貿易戰將持續干擾市場，且還有日韓貿易戰、英國脫歐、香港反送中、中東不穩定等變數，前景趨勢不明，連法人都先退場。8月以來共有17個交易日，外資就賣超台股16日，只買超一日。外資都沒有低接台股，一般投資人口袋不深，更沒有必要去摸底攤平。

至於要注意的族群，朱晏民認為，電子股進入旺季，因此要密切注意貿易戰對於蘋概股的影響與華為禁令的進展。如果蘋果產品排除在關稅產品之外，且華為禁令寬限，則台股科技股仍有希望表現。