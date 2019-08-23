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光寶創新獎特別獎名單出爐 聚焦創新醫療、AI與自駕

2019-08-23 22:16聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

全球規模最大的華人科技創新與工業設計競賽「光寶創新獎」，特別獎得獎作品名單出爐，三件獲獎作品分別為「新型助聽器解決方案」，結合視覺訊號與演算法，搭配AI技術進行語音重建，解決現有助聽器無法處理多重人聲的問題；「智慧馬桶」為現代文明病-大腸癌提供即時檢測分析與AI診斷，讓使用者掌握健康狀態；「AR 急救箱」則是在緊急情況發生時，透過AR眼鏡指導手足無措的平常人仍能按照急救步驟，及時搶救生命。

光寶創新獎已連續舉辦十九年，今年再度與全球領導企業默克(Merck)和英飛凌(Infineon)共同合作，從企業觀點評選出兼具創新性與市場性的優秀作品。本屆獲獎作品多聚焦於創新醫療、自動駕駛與人工智慧等領域相關應用。

默克(Merck)今年以「數位醫療Digital Health」為主題，鼓勵參賽者以患者為中心設計生物感測模式，結合數位資訊與科技協助病患自主管理健康。殊榮獎作品「創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統」應用於細胞檢測，改善現有技術高成本、抗體低生存率的缺點。特別獎作品「乳糜血即時量測之分離式電磁生物晶片」採用非侵入式的量測，並簡化乳糜血量測操作步驟；「智慧型數位影像解析之黃體生成激素排卵檢定器」則是利用唾液來檢測女性的月經週期，精準預測排卵期。

英飛凌(Infineon)以「Future Mobility E動未來」為今年的競賽主題，期望參賽者積極參與設計未來智慧城市中，深具創新機會的各項智慧生活應用。殊榮獎作品「移動城市藍圖」，住家本身即為一台車，可與其他建築物結合，使人們在移動上具有高度自由與彈性。特別獎作品「A柱畫面顯示器」利用電子紙和眼球追蹤裝置，可避免因A柱視線死角而發生車禍；另一作品「基於深度網路之道路品質檢測系統」則為運用自駕車即時偵測路面資訊，以大數據提高行車安全。

 

光寶特別獎-智慧馬桶。光寶提供
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光寶特別獎-AR急救箱。光寶提供
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