群創推全球最窄邊框摺疊平板手機 估明年第2季開始放量

2019-08-23 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



面板雙虎的群創 (3481)因應多工商務需求，推出全球最窄邊框摺疊平板手機； 群創已接洽品牌客戶，客戶對此摺疊平板手機均有高度評價，預計2020年第2季可開始放量。

摺疊屏幕大戰即將來臨，根據 DSCC的 8月研究報告指出，智慧手機、平板電腦和筆記型電腦可摺疊面板出貨量，將從 2019 年的 36 萬支上升至 2023 年的 6,780 萬支，年複合成長率達 272%，營收則將在 5 年內從 6,200 萬美元躍升至 84 億美元，品牌大廠緊鑼密鼓佈局，搶占商機。

OLED摺疊手機具先天可撓優勢，但隨著使用頻率增加，2摺或3摺摺疊機的螢幕中央會出現白色「皺摺」或「摺痕」，且可能隨著使用頻率增加，皺摺越明顯。此外OLED摺疊機的鉸練技術、螢幕耐用性、摺疊厚度高與體積大，仍有許多問題待克服。

群創技術開發總處楊秋蓮指出，推出5.99吋摺疊平板手機，以 FHD LTPS面板窄邊框技術，搭配2.5D玻璃蓋板邊緣弧角特殊設計，挑戰全球極限窄邊框，左、右、上邊框僅有0.3mm，下邊框也極窄至2.0mm，螢幕屏佔比高達98.6%，大視角全屏幕極限視覺享受。

楊秋蓮說：「鎖定多商務人士一機兩用需求，提供客製化2摺手機與3摺平板，有三大特色， 一機雙畫面使用不同app，翻摺後又可當全屏平板使用，兩個5.9吋螢幕，展開後為7.8吋平板，滿足電競與商務人士多工需求。 多次展開摺疊，中央轉軸處也不會有皺摺問題。 LCD玻璃蓋板，硬度高且耐磨，製程良率最佳。」

群創指出，推出水下內嵌式觸控專利技術( UTID)，全球唯一可進行高解析度、支援水下使用電容式觸控全屏顯示器，6.17吋全球第一支水下觸控手機， 潛水也可以玩自拍。