五大電源供應器廠 法人按讚

2019-08-23 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



電源供應器廠景氣谷底回升，法人最新調查指出，美中貿易戰推動電源供應器生產，加速尋求第三地產能，台廠可望相對陸廠，進一步發揮替代優勢，相關如光寶科（2301）、群電等五大台廠訂單動能看增，後市值得關注。

據統計，上半年五大電源供應器廠以台達電獲利倍增領先，其次群電、光寶科也有五成、三成增幅，僑威、康舒雖比去年同期下滑，但毛利率優於預期。而在財報效應和展望看升驅動，買盤陸續卡位五大台廠，近五日尤以光寶科、康舒受到青睞，三大法人買超達4,447張、1,490張。

統一投顧表示，由於新產品應用快速提升，5G基地台、資料中心、物聯網和智慧家電等產品將加速產出，因應高功耗的電源供應器需求將逐步拉升，光寶科、台達電、群電和僑威為首的台廠已切入新應用領域，訂單趨勢具基礎動能。

隨著貿易戰創造轉單效應，還會增添五大台廠額外火力，據投顧調查，台廠主要競爭的中國電源供應器廠，雖產能同步擴增，但普遍集中大陸生產，台廠領先的遷廠力，將逐步化為搶食訂單的競爭力。

包括光寶科在越南和台灣擴產，台達電併購泰達電，群電配合群光於泰國設廠，以及僑威、康舒分別於台灣和東南亞分散產能，未來二到三年市占看升。

其中，訂光寶科第2季獲利大幅改善，統一投顧指出，下半年光寶科不論雲端運算、智慧家居和光電產品出貨，受惠旺季需求都會向上成長，營益率、毛利率、淨利率有望「三率三升」。

法人估算光寶科今年營收將比去年下滑，但獲利逆勢成長，EPS挑戰3.35元的三年新高。

群電今年營運有四大重點，包括電競筆電帶動變壓器需求、中國LED車燈出貨增加、智慧音箱數量成長，以及Type C電源滲透率提高，伴隨群電馬達業務步入正軌，投顧估計今、明年獲利分別成長六成和一成。