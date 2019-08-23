友達領先業界 發表17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED顯示技術

2019-08-23 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



京東方展示的柔性OLED螢幕。圖/OFweek顯示網 分享 facebook 面板大廠友達 (2409) 將於Touch Taiwan2019展覽會展出多項新型顯示技術，包括運用噴墨印刷技術開發的17.3吋OLED面板，具備UHD 4K高解析度及120 Hz高刷新率，在同級尺寸產品中擁有領先的高解析度畫質；5.9吋可向內及向外摺疊的AMOLED面板、12.1吋全彩主動式MicroLED車用面板，及全球首款光學式屏下指紋辨識技術，以創新實力引領下世代顯示技術發展潮流。

OLED面板具有高解析度、廣視角、高對比、反應速度快等優點，可創造優異的畫質表現。友達指出，突破材料及設備限制，領先業界開發17.3吋UHD 4K噴墨印刷（IJP）OLED面板，具備255 PPI高像素密度，展現優異的畫質和動態影像表現；並兼具高亮度、120 Hz高刷新率及廣色域，呈現豐富的深度、鮮艷色彩及精準流暢的畫面細節，以更具成本優勢的製程，開發噴墨印刷OLED面板技術，開創產業里程碑，穩站顯示器產業的領先地位。

友達表示，投入可撓式AMOLED顯示技術多年，已累積多項製程、材料及面板設計等技術能力。本次展出5.6吋摺疊式AMOLED觸控面板，兼具向內或向外摺疊，可依照客戶需求靈活彈性調整。採用塑膠基板製程，並整合獨家設計的可撓式觸控屏，在4毫米摺疊半徑下，仍能展現優異畫質，且可連續摺疊超過20萬次，為行動裝置型態開創更多的可能性。

友達指出，推出新款具備169 PPI解析度的全彩主動式Micro LED顯示器，看好其於車載應用潛力，鎖定車用市場作為首要切入點。本次展出12.1吋Micro LED儀錶板面板及12.1吋中控台面板，採用LTPS背板驅動技術，每個像素均可獨立驅動發光，呈現更極致精細的高動態對比畫質。該款顯示器以小於30um的LED達到超高像素密度169 PPI，並強化色彩轉換技術超越NTSC 100%的廣色域，呈現高色彩飽和度、高解析及高亮度畫面，便於駕駛隨時讀取重要行車數據。