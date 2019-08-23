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元太攜友達開發OTFT背板技術 拓展穿戴裝置等新商機

2019-08-23 17:57經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球電子紙領導廠商元太科技（8069）宣布，為打造輕薄羽量與耐撞擊的電子紙解決方案，元太與友達光電成功合作開發以有機薄膜電晶體(OTFT)為驅動背板的EPD顯示器，適合拓展應用於穿戴式裝置、智慧服飾上的新商機。

此項OTFT-EPD技術將本月28日開展的智慧顯示展覽會(Touch Taiwan 2019)中展出。OTFT以有機半導體材料取代傳統元件中的無機矽半導體材料，因可採用低溫製程，可降低製造成本，亦可製成大面積背板，亦有機會以印刷技術完成背板製作。

OTFT背板具備軟性、可彎折優勢，亦具備較高耐撞擊強度，適合開發、導入於各種軟性顯示器產品中。除了軟性與穿戴式等應用之外，也適合用於開發手寫電子紙筆記本，或是用於物流電子紙標籤。

元太技術長蔡娟娟表示，電子紙薄膜具備軟性的材質特質，結合具耐衝擊特性的OTFT背板可提升可撓式電子紙耐用性，有利於拓展不同終端軟性產品的開發，如摺疊(Foldable)、捲曲(Rollable)、穿戴(Wearable)等產品應用。作為電子紙生態圈的領導廠商，元太科技將結合上下游供應鏈合作夥伴的技術優勢，持續推動OTFT技術與市場的成熟發展。

友達技術長廖唯倫指出，在物聯網的帶動下，各種更柔軟及可撓曲的軟性顯示器需求日益增加。友達自主開發的OTFT背板技術，運用現有的3.5代LCD廠房設備，以有機材料塗佈及低溫製程生產軟性背板，可兼顧節能與成本效益。友達將以領先業界的OTFT背板技術實力，持續與客戶及材料供應商密切合作，提供輕量化、可撓曲與耐用的背板應用解決方案。

元太第2季本業順利轉盈，稅後純益8.84億元，每股純益0.78元。上半年稅後純益13.22億元，年增46.5%，每股純益（EPS）1.17元。前七個月元太合併營收75.18億元，年減4.5%。

電子紙元太友達

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