元太攜友達開發OTFT背板技術 適用在穿戴裝置

2019-08-23 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



元太(8069)今(23)日宣布，為打造輕薄羽量與耐撞擊的電子紙解決方案，與友達光電成功合作開發以有機薄膜電晶體(Organic Thin Film Transistor，OTFT)為驅動背板的EPD顯示器，適合應用在穿戴式裝置、智慧服飾上，這項OTFT-EPD技術將在8月28日開展的智慧顯示展覽會(Touch Taiwan 2019)中展出。

OTFT以有機半導體材料取代傳統元件中的無機矽半導體材料，因可採用低溫製程，可降低製造成本，也可製成大面積背板，有機會以印刷技術完成背板製作。OTFT背板具備軟性、可彎折優勢，具備較高耐撞擊強度，適合開發、導入在各種軟性顯示器產品中，除了軟性與穿戴式等應用之外，也適合用於開發手寫電子紙筆記本，或是物流電子紙標籤。

OTFT材料在過去幾年間有長足的進步，結合OTFT作為軟性電子紙模組背板，有助於降低軟性電子紙顯示器製造成本，實現量產目標。元太技術長蔡娟娟博士表示，「電子紙薄膜具備軟性的材質特質，結合具耐衝擊特性的OTFT背板可提升可撓式電子紙耐用性，有利於拓展不同終端軟性產品的開發，如摺疊(Foldable)、捲曲(Rollable)、穿戴(Wearable)等產品應用。作為電子紙生態圈的領導廠商，元太將結合上下游供應鏈合作夥伴的技術優勢，持續推動OTFT技術與市場的成熟發展」。

友達技術長廖唯倫博士表示，「在物聯網的帶動下，各種更柔軟及可撓曲的軟性顯示器需求日益增加。友達自主開發的OTFT背板技術，運用現有的3.5代LCD廠房設備，以有機材料塗佈及低溫製程生產軟性背板，可兼顧節能與成本效益。友達將以領先業界的OTFT背板技術實力，持續與客戶及材料供應商密切合作，提供輕量化、可撓曲與耐用的背板應用解決方案」。