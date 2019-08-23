鏡面顯示結合語音 中光電子公司秀「馬卡瓏」隨身鏡

2019-08-23 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中光電（5371）子公司誠屏科技，將自有鏡面螢幕顯示技術結合智能語音科技，今（23）日推出消費性產品「馬卡瓏智能生活隨身鏡」。誠屏看準AI智能語音市場，以鏡面顯示技術，主打女性市場，目標以智能化隨身鏡為使用者生活更添便利性與趣味度，展品將於「第12屆台北國際美容美體保養品暨韓國美容展」中展出。

中光電表示，馬卡瓏智能生活隨身鏡設計靈感，來自法式點心馬卡龍，首次上市即一口氣推出三款不同風格背蓋的產品，吸引不同族群的消費者。馬卡瓏大小約15x15公分，輕巧且便於攜帶，再配合分離式的站立腳架，可置於桌上或單獨磁吸於辦公桌、廚房等場所，提高使用靈活度及擴展應用領域。

馬卡瓏隨身鏡內建「語音助理功能」，在使用鏡子時可詢問天氣、聲控點播喜歡的音樂或新聞廣播，也可設定鬧鐘、行事曆提醒，更將語音助理化身為動畫角色與使用者互動，增添產品趣味性。此外，其鏡面具螢幕顯示功能，在與鏡面模式互相切換後，可顯示時間日期，或成為可調整顏色及亮度的小夜燈。

馬卡瓏亦可與手機連結搭配使用，具有找手機功能、亦可將語音傳送到手機的LINE文字留言。若將兩台以上的馬卡瓏放置於同一區域網路內，可直接對話、傳送文字訊息，發揮智能家居的多元性及便利性。