親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

輕颱白鹿增強！下午2時30分發布陸警 恐從恆春半島登陸

2019光寶創新獎特別獎 聚焦創新醫療、AI與自動駕駛

2019-08-23 15:07經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

全球規模最大的華人科技創新與工業設計競賽「光寶創新獎」，特別獎之得獎作品名單出爐，本屆獲獎作品多聚焦創新醫療、自動駕駛與人工智慧等領域之相關應用。

光寶創新獎已連續舉辦19年，今年再度與全球領導企業默克(Merck)和英飛凌(Infineon)共同合作，從企業觀點評選出兼具創新性與市場性的優秀作品。

默克今年以「數位醫療Digital Health」為主題，鼓勵參賽者以患者為中心設計生物感測模式，結合數位資訊與科技協助病患自主管理健康。

殊榮獎作品「創新無抗體稀有細胞分離篩選晶片與系統」應用於細胞檢測，改善現有技術高成本、抗體低生存率的缺點。特別獎作品「乳糜血即時量測之分離式電磁生物晶片」採用非侵入式的量測，並簡化乳糜血量測操作步驟；「智慧型數位影像解析之黃體生成激素排卵檢定器」則是利用唾液來檢測女性的月經週期，精準預測排卵期。

英飛凌以「Future Mobility E動未來」為今年的競賽主題，期望參賽者積極參與設計未來智慧城市中，深具創新機會的各項智慧生活應用。殊榮獎作品「移動城市藍圖」，住家本身即為一台車，可與其他建築物結合，使人們在移動上具有高度自由與彈性。

特別獎作品「A柱畫面顯示器」利用電子紙和眼球追蹤裝置，可避免因A柱視線死角而發生車禍；另一作品「基於深度網路之道路品質檢測系統」則為運用自駕車即時偵測路面資訊，以大數據提高行車安全。

光寶特別獎的三件獲獎作品分別為「新型助聽器解決方案」，結合視覺訊號與演算法，搭配AI技術進行語音重建，解決現有助聽器無法處理多重人聲的問題；「智慧馬桶」為現代文明病-大腸癌提供即時檢測分析與AI診斷，讓使用者掌握健康狀態；「AR 急救箱」則是在緊急情況發生時，透過AR眼鏡指導手足無措的平常人仍能按照急救步驟，及時搶救生命。

2019光寶創新獎完整得獎名單將於8月30日下午頒獎典禮公布，當天上午將舉辦「光寶創新獎國際論壇」，以「體驗設計:共創科技新未來」為主題，邀請來自美國麻省理工學院的包盛盈博士、微軟醫療事業體首席設計師Moni Wolf和Frog執行創意總監呂奇晃，與聽眾暢談創新科技與設計如何打造人類未來生活。

光寶

相關新聞

今年電競螢幕出貨 估年增46％

2019-08-23 14:41

隆達Mini LED 年底前出貨放量

2019-08-23 14:41

微星迎旺季 Q3營運堆柴火

2019-08-23 14:41

元太攻OTFT 搶電子紙商機

2019-08-23 14:41

虛擬實境熱 創王推高解析OLED

2019-08-23 14:41

威剛董座陳立白：DRAM價9月拚止跌 Q4漲勢再現

2019-08-23 14:41

創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

威剛董座：DRAM價不會再跌

2019-08-22 23:43

遠傳智慧音箱擴大生態圈

2019-08-22 23:37

友達推85吋8K電視面板

2019-08-22 23:37

準備接班 施宣輝：為宏碁未來打拚

2019-08-22 23:37

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

中國電信上半年淨利成長2.5%，三大電信商日賺18億元。

2019-08-22 22:30

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

數位經濟 沈榮津：引領產業跨越數位落差

2019-08-22 20:04

Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

消費電子旺季來了！板卡廠股價蠢蠢欲動

2019-08-22 15:00

研華領軍 秀智能製造解決方案成果

2019-08-22 14:31

工研院攜手富強鑫、全球傳動 推智造解決方案

2019-08-22 14:31

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31

康寧Astra Glass玻璃 獲得中電熊貓採用

2019-08-22 12:08

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39
看更多

熱門文章

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

台積電：摩爾定律依然健康有效 電晶體將能做到0.1奈米

2019-08-23 11:16

7銀行才遭重罰…永豐銀又爆理專盜款數千萬

2019-08-22 23:03

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

罰不怕？今年理專挪用客戶資金案件 已是去年的四倍

2019-08-22 18:33

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

7年逾20件…慎防「理專十誡」防線失效

2019-08-22 23:06

國泰打群架 搶台商回流商機

2019-08-23 02:15

華銀最資深副總張振芳升總座 金管會點頭

2019-08-22 19:45

銀行理專挪用資金 將究責總行

2019-08-23 02:15

監守自盜案頻傳 華銀：客戶太信任理專、規範落實不完善

2019-08-22 17:51

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

防盜刷 金管會令銀行即時通知機制升級

2019-08-22 23:34

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

三類地價稅減免 9月23日前申請

2019-08-22 23:09

迎台商回流 國泰金請併購金童郭明鑑組隊「打群架」

2019-08-22 19:26

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

第一金人壽擬再增資5億元 完成兩次20億元現增計畫

2019-08-22 19:33

10月解雇224人 金鑛咖啡：企業要轉型

2019-08-23 13:43

阿里新創生態聚落節登場 攜手國泰金控、中華開發資本

2019-08-22 20:17

三星Note 10系列明開賣 微風南山旗艦店已現排隊人潮

2019-08-22 20:48

經濟部通過南寶樹脂等七台商回台 投資金額共153億元

2019-08-22 19:07

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

保時捷發表Cayenne coupe 強調更運動化

2019-08-23 11:55

北市建議 房地合一課不動產持有稅

2019-08-23 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top