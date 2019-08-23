友達投入前瞻研發 秀印刷OLED、摺疊手機面板

2019-08-23 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）積極投入前瞻技術研發，今（23）日宣布將於「Touch Taiwan 2019」，展出運用噴墨印刷（Ink Jet Printing，IJP）技術開發的17.3吋OLED面板，5.9吋可向內及向外摺疊的OLED面板。

蒸鍍式OLED為現在面板廠生產OLED面板的主要方式，但材料使用效率至今不到六成，為人詬病，印刷OLED則可有效提升材料使用效率。友達為研發印刷OLED，在林口廠架設3.5代線實驗產線，此次展會則將有17.3吋實體產品亮相。

友達表示，17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED面板，具備255 PPI高像素密度，展現優異的畫質和動態影像表現；並兼具高亮度、120 Hz高刷新率及廣色域，呈現豐富的深度、鮮艷色彩及精準流暢的畫面細節，以更具成本優勢的製程，領先開發噴墨印刷OLED面板技術，開創產業里程碑，穩站顯示器產業的領先地位。

同時，友達今年初透露將加入摺疊手機戰局，其5.6吋摺疊式OLED觸控手機面板，將在展會亮相。友達表示，其產品兼具向內或向外摺疊，可依照客戶需求靈活彈性調整。採用塑膠基板製程，並整合獨家設計的可撓式觸控屏，在4毫米摺疊半徑下，仍能展現優異畫質，且可連續摺疊超過20萬次，為行動裝置型態開創更多的可能性。

據了解，據荷蘭科技媒體《LetsGoDigital》報導，據傳摩托羅拉的「RAZR摺疊式手機」，將於2019年12月或2020年1月，先於歐洲市場限量上市，主打中階5G手機市場。摩托羅拉RAZR摺疊機使用的摺疊面板，即是由友達提供。