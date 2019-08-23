親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

輕颱白鹿增強！下午2時30分發布陸警 恐從恆春半島登陸

友達投入前瞻研發 秀印刷OLED、摺疊手機面板

2019-08-23 14:52經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達（2409）積極投入前瞻技術研發，今（23）日宣布將於「Touch Taiwan 2019」，展出運用噴墨印刷（Ink Jet Printing，IJP）技術開發的17.3吋OLED面板，5.9吋可向內及向外摺疊的OLED面板。

蒸鍍式OLED為現在面板廠生產OLED面板的主要方式，但材料使用效率至今不到六成，為人詬病，印刷OLED則可有效提升材料使用效率。友達為研發印刷OLED，在林口廠架設3.5代線實驗產線，此次展會則將有17.3吋實體產品亮相。

友達表示，17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED面板，具備255 PPI高像素密度，展現優異的畫質和動態影像表現；並兼具高亮度、120 Hz高刷新率及廣色域，呈現豐富的深度、鮮艷色彩及精準流暢的畫面細節，以更具成本優勢的製程，領先開發噴墨印刷OLED面板技術，開創產業里程碑，穩站顯示器產業的領先地位。

同時，友達今年初透露將加入摺疊手機戰局，其5.6吋摺疊式OLED觸控手機面板，將在展會亮相。友達表示，其產品兼具向內或向外摺疊，可依照客戶需求靈活彈性調整。採用塑膠基板製程，並整合獨家設計的可撓式觸控屏，在4毫米摺疊半徑下，仍能展現優異畫質，且可連續摺疊超過20萬次，為行動裝置型態開創更多的可能性。

據了解，據荷蘭科技媒體《LetsGoDigital》報導，據傳摩托羅拉的「RAZR摺疊式手機」，將於2019年12月或2020年1月，先於歐洲市場限量上市，主打中階5G手機市場。摩托羅拉RAZR摺疊機使用的摺疊面板，即是由友達提供。

展覽同期將舉辦2019產業高峰論壇，8月29日友達副總經理林堃裕將以「噴塗式有機發光二極體製程的突破與機會」為題發表專題演講，友達資深協理林雨潔也將以「Micro LED顯示器的征戰之路」進行演說。

友達17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED顯示技術。圖／友達提供
友達17.3吋UHD 4K噴墨印刷OLED顯示技術。圖／友達提供
分享
友達5.6吋摺疊式OLED觸控面板。圖／友達提供
友達5.6吋摺疊式OLED觸控面板。圖／友達提供
分享

LEDOLED面板

相關新聞

今年電競螢幕出貨 估年增46％

2019-08-23 14:41

隆達Mini LED 年底前出貨放量

2019-08-23 14:41

微星迎旺季 Q3營運堆柴火

2019-08-23 14:41

元太攻OTFT 搶電子紙商機

2019-08-23 14:41

虛擬實境熱 創王推高解析OLED

2019-08-23 14:41

威剛董座陳立白：DRAM價9月拚止跌 Q4漲勢再現

2019-08-23 14:41

創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

威剛董座：DRAM價不會再跌

2019-08-22 23:43

遠傳智慧音箱擴大生態圈

2019-08-22 23:37

友達推85吋8K電視面板

2019-08-22 23:37

準備接班 施宣輝：為宏碁未來打拚

2019-08-22 23:37

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

中國電信上半年淨利成長2.5%，三大電信商日賺18億元。

2019-08-22 22:30

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

數位經濟 沈榮津：引領產業跨越數位落差

2019-08-22 20:04

Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

消費電子旺季來了！板卡廠股價蠢蠢欲動

2019-08-22 15:00

研華領軍 秀智能製造解決方案成果

2019-08-22 14:31

工研院攜手富強鑫、全球傳動 推智造解決方案

2019-08-22 14:31

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31

康寧Astra Glass玻璃 獲得中電熊貓採用

2019-08-22 12:08

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39
看更多

熱門文章

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

台積電：摩爾定律依然健康有效 電晶體將能做到0.1奈米

2019-08-23 11:16

7銀行才遭重罰…永豐銀又爆理專盜款數千萬

2019-08-22 23:03

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

罰不怕？今年理專挪用客戶資金案件 已是去年的四倍

2019-08-22 18:33

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

7年逾20件…慎防「理專十誡」防線失效

2019-08-22 23:06

國泰打群架 搶台商回流商機

2019-08-23 02:15

華銀最資深副總張振芳升總座 金管會點頭

2019-08-22 19:45

銀行理專挪用資金 將究責總行

2019-08-23 02:15

監守自盜案頻傳 華銀：客戶太信任理專、規範落實不完善

2019-08-22 17:51

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

防盜刷 金管會令銀行即時通知機制升級

2019-08-22 23:34

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

三類地價稅減免 9月23日前申請

2019-08-22 23:09

迎台商回流 國泰金請併購金童郭明鑑組隊「打群架」

2019-08-22 19:26

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

第一金人壽擬再增資5億元 完成兩次20億元現增計畫

2019-08-22 19:33

10月解雇224人 金鑛咖啡：企業要轉型

2019-08-23 13:43

阿里新創生態聚落節登場 攜手國泰金控、中華開發資本

2019-08-22 20:17

三星Note 10系列明開賣 微風南山旗艦店已現排隊人潮

2019-08-22 20:48

經濟部通過南寶樹脂等七台商回台 投資金額共153億元

2019-08-22 19:07

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

保時捷發表Cayenne coupe 強調更運動化

2019-08-23 11:55

北市建議 房地合一課不動產持有稅

2019-08-23 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top