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誠美材進軍材料市場 秀Micro／Mini LED面板材料技術

2019-08-23 12:27經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

誠美材（4960）參與「2019 Touch Taiwan」，今（23）釋出相關展品訊息，不同於以往，除了偏光片產品，同時推出應用於Micro／Mini LED面板、8K電視面板材料，正式跨足材料市場。誠美材表示，未來將持續深耕面板相關產業，並開始拓展偏光板以外的面板材料產品，朝向多元化的材料供應商之目標前進。

誠美材將展出膠材產品，包含應用於包含應用於Micro / Mini LED 面板的「UV型遮光膠」和「LED Backlight UV型反射油墨」，以及應用在窄邊框筆電的「NB slim border 側邊遮光黑膠」。另，其轉投資的微采視像，也推出微結構光學膜Omniwide Film （O-film），搶攻2020年東京奧運8K電視商機。

東奧將以8K訊號轉播，可望帶動8K面板滲透率逐步提升，微采有鑑於8K的精細電路設計，讓面板廠面臨無法兼顧側視畫質、穿透率、生產良率等挑戰，順勢開發O-film。

誠美材表示，O-film透過微結構技術，解決高解析度面板的穿透率問題，僅需卷對卷的簡易加工製程，和具多方向的補償效果，亦可改善面板大視角色偏的問題。除了8K電視面板，也可應用於公共顯示器（PID）、高精細醫療顯示器等領域，目前產品已打進中小尺寸工控市場，對應大尺寸需求的產品已建置完備，陸續對客戶送樣及出貨。

誠美材的偏光片事業，展示一系列由大尺寸電視、IT、智慧性手機到車載偏光板產品，特別針對IT及中小尺寸偏光板，推出「可撓式OLED」偏光板應用，還有針對手機薄化及高屏占比螢幕需求的「異形裁切解決方案」等。

另，誠美材中國大陸子公司昆山之奇美與日東電工合作的2.5米幅寬新產線，預計今年第三季底開始試產，搶搭中國10.5代線65吋及75吋需求爆發及電視面板大尺寸化進程。誠美材因應新產線將啟動，提出「The World is Getting Wider」概念，期許2.5米尺線量產，能加速成為大尺寸電視偏光片主要供應商的進程。

電視面板偏光板LED面板

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