親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風白鹿恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖

2019-08-23 12:20經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

乖乖」台灣老牌零食品牌，除了陪伴所有人長大，更是所有科技人、更是資訊系統管理人員心中永遠的寶，因為只要有「乖乖」在，所有科技、資訊、傳輸設備通通都會「乖乖」。

有趣的是，最近5G是全球最新行動通訊新技術，台灣5G服務也將在明年上路，「乖乖」也剛好推出一個叫做「5G」的新品牌，同時現身在一個5G論壇上。

乖乖表示，5G米風暴剛好最近推出上市的全聯的新品牌訴求，強打100%台灣米穀粉，更獲得行政院農委會農糧署推薦，現在只在全聯福利中心獨家銷售，也獲得市場關注。最近更在臉書社團舉辦一起動腦搶5G活動，讓粉絲猜猜「5G」是哪5G？

遠傳網路暨技術群執行副總饒仲華在演講前，還特別說，今日在現場看到「乖乖」特別有親切感，因為平常都是在機房中看到。

未來5G時代，通訊跟資訊設備更是維運5G網路及服務的關鍵設備，5G乖乖也將搭上5G新浪潮，成為5G資訊設備管理人員的保護神。

每個科技人員看到「乖乖」都會有一些有趣的信念可以分享，資深MIS分享，讓所有的資訊設備乖乖運作要用綠色的「乖乖」，因為綠色的燈號顯示，代表所有的機器設備運作都是順暢的，紅色乖乖就不行，因為紅燈代表有障礙。

MIS分享，有次發現上頭放了「乖乖」的設備出問題了，檢查了半天，發現原來「乖乖」過期了，趕緊換上新「乖乖」。

維基百科還針對「乖乖文化」有專業介紹，維基百科在機械設備旁擺放零食「乖乖」是台灣的一項文化，認同這項文化的人認為透過取該零食名稱「乖乖」之意，擺放後能「讓設備乖乖運作」。

維基百科提到，這些乖乖不能過期，且外包裝必須是綠色，若放紅色或黃色可能會有反效果，而且無論再餓，都絕不能將這些乖乖打開來吃，否則設備可能會出事。

維基百科指出，受到這項文化影響，乖乖成為可以破例帶進機房的食物，並廣泛被擺放於工廠生產線、電腦主機、機房、加護病房、資料中心、提款機、派出所、售票機和人造衛星模型的上方或內部。

5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖。記者黃晶琳／攝影
5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖。記者黃晶琳／攝影
分享
5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖。記者黃晶琳／攝影
5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖。記者黃晶琳／攝影
分享
5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖。記者黃晶琳/攝影
5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖。記者黃晶琳/攝影
分享

乖乖5G維基百科

相關新聞

5座超夢幻摩天輪主題車廂 成網美打卡新亮點

2019-08-23 11:52

美少女戰士周邊現身台北統一時代 水手服杯套還有小裙襬粉絲吶喊「有夠三八可愛！」

2019-08-23 11:48

「韓流」不退燒！ 快來台中百貨大啖韓國經典美食

2019-08-23 09:48

陸客不來 中部旅館推零元入住和跨域合作搶市場

2019-08-23 09:46

不再滿身油煙味 陶瓷烤盤炙燒搶進中部燒肉市場

2019-08-23 09:28

穿上BOTTEGA VENETA早秋新裝 林柏宏霸氣逼人

2019-08-23 00:58

伯爵珠寶展登台 2.5億元藍寶石壓陣

2019-08-23 00:01

夏天用小黃瓜敷臉，能又透又亮白？破解3大迷思　敷錯方法會變老！

2019-08-22 23:28

搭帆船遊四萬十川、大吃稻草烤鰹魚！4種高知必玩的體驗活動

2019-08-22 21:47

小米開學季23日開跑！明星商品狂降2千 智慧家電推新品

2019-08-22 20:42

吃飯、喝飲料通通不用錢！箱根YUTOWA溫泉飯店 還有光影大浴池可以泡湯

2019-08-22 19:55

嘉裕西服打破傳統成立Halfme共享電商 讓人輕鬆擁有設計師服飾

2019-08-22 19:26

大客車駕駛鬧人才荒！需求人數創12年新高

2019-08-22 19:18

芋頭控吃起來！Lady M「芋頭千層蛋糕」這家門市才吃的到

2019-08-22 19:12

抗老＋透白一次滿足 RéVive金緻導入嫩白面膜讓敏感肌也能用

2019-08-22 19:06

義大利超模性感半裸 展現rag & bone丹寧褲的純粹自由

2019-08-22 18:29

大阪環球影城10月1日起「調漲門票」！4人同行「少吃1碗一蘭拉麵」

2019-08-22 18:29

麗莎和卡斯柏、超人力霸王6大人氣卡通大集合 親子放電景點新聖地

2019-08-22 18:21

華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起

2019-08-22 18:13

FENDI全新Nano Baguette包包太可愛 扣在靴上真是時髦放大絕

2019-08-22 18:07

台北毛孩真幸福 有專屬餐點可與毛爸媽共餐

2019-08-22 18:06

科技廠玩跨界！「立萬利X樂天」強強聯手進軍食品業

2019-08-22 17:42

GUCCI重量級新品GRIP腕表復古趣味 8/23這兩家店全球首賣

2019-08-22 17:23

搶救缺工！國產第一台「芋用」專機 芋農明年用得到

2019-08-22 17:14

紙吸管取代塑膠 照傷海龜不利分解

2019-08-22 17:08

坎達爾珍娜的長腿太驚人 搭LONGCHAMP全新包款好時髦

2019-08-22 16:50

歌迷久等了！鄭秀文9月5日為PRADA旋風來台

2019-08-22 16:32

7-11推4款「21風味館」夏季聯名鮮食 台北限定「烤雞蔬食盒餐」

2019-08-22 16:18

田中智把月餅縮小了！ 《幸福微光：郭元益X田中智微縮模型展》8/23起免費看展

2019-08-22 16:10

Gieves & Hawkes新廣告耍帥穿正裝 讓人也想去冰島拍時尚大片

2019-08-22 15:56

少女心的粉紅色陶瓷表圈來了！連夜光都是粉紅色超夢幻

2019-08-22 15:36

全球獨家！林心如、Melody愛鞋 台灣限定款上市

2019-08-22 15:28

韓國IG女王就是威！Lisa搶拎當紅「沙漏包」獨家款

2019-08-22 15:09

站在東西世界之巔的傳奇天籟！迪里拜爾秋季回歸

2019-08-22 15:01

RADO超薄新表配色美翻 網友：全套都想收藏

2019-08-22 14:57

台北101美食街質感UP 從美國紅回台灣「功夫茶」獨家店等11家美食新鮮報到

2019-08-22 14:55

貓小姐Ms.Cat、黃色書刊獨家無痕壁貼 陪你輕鬆打造居家生活

2019-08-22 14:38

影／台灣首次無人機群飛競賽 南科廣發英雄帖

2019-08-22 14:36

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23
看更多

熱門文章

白鹿颱風暴風圈周六觸台 一張圖看未來四天降雨熱點

2019-08-22 21:21

氣象局：白鹿是較強輕度颱風 最快下午2時30分發陸警

2019-08-23 09:00

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

2019-08-22 14:07

石虎列車風波 江孟芝直播道歉爆料圖是買的

2019-08-23 08:53

媽媽上網求助沖繩哪買腸病毒藥 網友大罵：危害整班機

2019-08-22 12:56

賈新興：白鹿可能台東登陸 中心通過區域風雨最顯著

2019-08-23 07:25

輕颱白鹿擴大路徑南修？氣象局：登陸範圍警報時間不變

2019-08-22 22:00

近9成糖友血糖血壓血脂沒達標 併發症風險狂飆15%

2019-08-22 16:30

輕颱白鹿最快下午2時30分陸警 公總擬封四公路

2019-08-23 09:50

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

2019-08-22 13:40

輕颱白鹿進逼 清晨5:30發布海警 暴風圈估明上午觸陸

2019-08-23 06:00

【即時短評】石虎事件看「差不多文化」蔓延至觀光局？

2019-08-22 14:23

彭啟明：白鹿暴風圈明天上午觸陸 中心恐台東附近登陸

2019-08-23 07:53

一張圖看白鹿颱風侵襲機率 這些地方逾八成

2019-08-23 10:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top