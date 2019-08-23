5G乖乖來了 這次要讓5G也乖乖

2019-08-23 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



「乖乖」台灣老牌零食品牌，除了陪伴所有人長大，更是所有科技人、更是資訊系統管理人員心中永遠的寶，因為只要有「乖乖」在，所有科技、資訊、傳輸設備通通都會「乖乖」。

有趣的是，最近5G是全球最新行動通訊新技術，台灣5G服務也將在明年上路，「乖乖」也剛好推出一個叫做「5G」的新品牌，同時現身在一個5G論壇上。

乖乖表示，5G米風暴剛好最近推出上市的全聯的新品牌訴求，強打100%台灣米穀粉，更獲得行政院農委會農糧署推薦，現在只在全聯福利中心獨家銷售，也獲得市場關注。最近更在臉書社團舉辦一起動腦搶5G活動，讓粉絲猜猜「5G」是哪5G？

遠傳網路暨技術群執行副總饒仲華在演講前，還特別說，今日在現場看到「乖乖」特別有親切感，因為平常都是在機房中看到。

未來5G時代，通訊跟資訊設備更是維運5G網路及服務的關鍵設備，5G乖乖也將搭上5G新浪潮，成為5G資訊設備管理人員的保護神。

每個科技人員看到「乖乖」都會有一些有趣的信念可以分享，資深MIS分享，讓所有的資訊設備乖乖運作要用綠色的「乖乖」，因為綠色的燈號顯示，代表所有的機器設備運作都是順暢的，紅色乖乖就不行，因為紅燈代表有障礙。

MIS分享，有次發現上頭放了「乖乖」的設備出問題了，檢查了半天，發現原來「乖乖」過期了，趕緊換上新「乖乖」。

維基百科還針對「乖乖文化」有專業介紹，維基百科在機械設備旁擺放零食「乖乖」是台灣的一項文化，認同這項文化的人認為透過取該零食名稱「乖乖」之意，擺放後能「讓設備乖乖運作」。

維基百科提到，這些乖乖不能過期，且外包裝必須是綠色，若放紅色或黃色可能會有反效果，而且無論再餓，都絕不能將這些乖乖打開來吃，否則設備可能會出事。