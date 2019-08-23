經濟解析／三星難以撼動台積電的三個理由

2019-08-23 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



韓國三星極力想要撼動台積電（2330）晶圓代工龍頭的地位，但近期卻是有點流年不利，想在先進製程上超車台積電，仍有3道難關待解，包括7奈米良率問題如何有效突破、日韓貿易戰的干擾、及新近傳出代工高通5G處理器出包等，都是三星在挑戰台積電時要先克服的問題；台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，台積電先進製程技術具可實現性且品質穩定，三星還需要時間才能趕的上。

台積電與三星的競爭激烈，台積電領先量產7奈米，且幾乎是獨霸所有市場，三星極力追趕，預計今年下半年全面導入EUV的7奈米制程將大量生產，但是，卻爆發了日韓貿易戰，日本政府從7月嚴格管制「光阻液」等3項使用在半導體、OLED 面板製造的關鍵材料，讓三星7奈米的生產蒙上陰影。

劉佩真指出，三星在政府的支持下劍指晶圓代工領域，在先進技術的進展上，也全力想要超車台積電，但是全面導入EUV的7奈米量產時程卻是出現延後，現在加上日韓貿易戰的干擾，對三星7奈米大幅量產恐將有一定程度的威脅。

日本近期2度放行光阻液出口到韓國，且兩國也同意持續對談，但尚未有任何的共識。

劉佩真表示，如果日韓貿易戰無法在近期內落幕，對三星來說，可能會影響良率提升的進度；至於三星代工高通5G處理器傳出問題一事，她表示，大客戶心中自然清楚台積電製程優勢比三星好。

三星跳過5奈米直攻3奈米，宣稱將導入環繞式閘極結構（Gate-All-Around，GAA）技術，預計可在2021量產，比台積電3奈米預計2022年量產時間早，劉佩真指出，三星在技術進程上採跳躍式的策略，但從7奈米導入良率仍有待突破來看，後續包括7奈米、3奈米的進展仍需要觀察。

劉佩真分析台積電領先的優勢指出，台積電在5奈米、3奈米循序進展，且具有可實現性，量產產品的品質穩定，加上封裝技術進化，還有開放創新平台，打造完整設計生態，結合台積電、客戶、EDA（電子設計自動化）、矽智財等設備商，組成台積電大同盟，未來台積電在先進製程上維持高競爭優勢下，仍將坐穩晶圓代工龍頭。

她認為，三星還需要時間才能趕上來，且首先要克服的就是7奈米大量生產的良率問題，否則恐會連帶影響到未來的3奈米量產的執行；除了技術上的良率難題之外短期還有一個變數就是日韓貿易戰，即使採取分散來源策略，也需要時間，至於中長期的供應鏈自主可控，則是另一個課題。