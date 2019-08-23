親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

經濟解析／三星難以撼動台積電的三個理由

2019-08-23 12:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

韓國三星極力想要撼動台積電（2330）晶圓代工龍頭的地位，但近期卻是有點流年不利，想在先進製程上超車台積電，仍有3道難關待解，包括7奈米良率問題如何有效突破、日韓貿易戰的干擾、及新近傳出代工高通5G處理器出包等，都是三星在挑戰台積電時要先克服的問題；台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，台積電先進製程技術具可實現性且品質穩定，三星還需要時間才能趕的上。

台積電與三星的競爭激烈，台積電領先量產7奈米，且幾乎是獨霸所有市場，三星極力追趕，預計今年下半年全面導入EUV的7奈米制程將大量生產，但是，卻爆發了日韓貿易戰，日本政府從7月嚴格管制「光阻液」等3項使用在半導體、OLED 面板製造的關鍵材料，讓三星7奈米的生產蒙上陰影。

劉佩真指出，三星在政府的支持下劍指晶圓代工領域，在先進技術的進展上，也全力想要超車台積電，但是全面導入EUV的7奈米量產時程卻是出現延後，現在加上日韓貿易戰的干擾，對三星7奈米大幅量產恐將有一定程度的威脅。

日本近期2度放行光阻液出口到韓國，且兩國也同意持續對談，但尚未有任何的共識。

劉佩真表示，如果日韓貿易戰無法在近期內落幕，對三星來說，可能會影響良率提升的進度；至於三星代工高通5G處理器傳出問題一事，她表示，大客戶心中自然清楚台積電製程優勢比三星好。

三星跳過5奈米直攻3奈米，宣稱將導入環繞式閘極結構（Gate-All-Around，GAA）技術，預計可在2021量產，比台積電3奈米預計2022年量產時間早，劉佩真指出，三星在技術進程上採跳躍式的策略，但從7奈米導入良率仍有待突破來看，後續包括7奈米、3奈米的進展仍需要觀察。

劉佩真分析台積電領先的優勢指出，台積電在5奈米、3奈米循序進展，且具有可實現性，量產產品的品質穩定，加上封裝技術進化，還有開放創新平台，打造完整設計生態，結合台積電、客戶、EDA（電子設計自動化）、矽智財等設備商，組成台積電大同盟，未來台積電在先進製程上維持高競爭優勢下，仍將坐穩晶圓代工龍頭。

她認為，三星還需要時間才能趕上來，且首先要克服的就是7奈米大量生產的良率問題，否則恐會連帶影響到未來的3奈米量產的執行；除了技術上的良率難題之外短期還有一個變數就是日韓貿易戰，即使採取分散來源策略，也需要時間，至於中長期的供應鏈自主可控，則是另一個課題。

劉佩真表示，日韓間近期似有緩解的跡象，即使日韓貿易戰的干擾消除了，仍只是回到最開始的問題，7奈米的良率表現上，面對三星在晶圓代工的強烈企圖心，即使台積電技術藍圖具可實現性，具有高競爭優勢，也應密切觀察三星的動作，不可掉以輕心。

台經院研究員暨產業顧問劉佩真 圖／劉佩真提供
台經院研究員暨產業顧問劉佩真 圖／劉佩真提供
分享

台積電奈米三星

相關新聞

創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

威剛董座：DRAM價不會再跌

2019-08-22 23:43

遠傳智慧音箱擴大生態圈

2019-08-22 23:37

友達推85吋8K電視面板

2019-08-22 23:37

準備接班 施宣輝：為宏碁未來打拚

2019-08-22 23:37

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

中國電信上半年淨利成長2.5%，三大電信商日賺18億元。

2019-08-22 22:30

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

數位經濟 沈榮津：引領產業跨越數位落差

2019-08-22 20:04

Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

消費電子旺季來了！板卡廠股價蠢蠢欲動

2019-08-22 15:00

研華領軍 秀智能製造解決方案成果

2019-08-22 14:31

工研院攜手富強鑫、全球傳動 推智造解決方案

2019-08-22 14:31

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31

康寧Astra Glass玻璃 獲得中電熊貓採用

2019-08-22 12:08

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39
看更多

熱門文章

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀：主動回報金管會保障客戶權益

2019-08-22 13:39

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

7銀行才遭重罰…永豐銀又爆理專盜款數千萬

2019-08-22 23:03

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

Apple Card太嬌貴？蘋果：別放真皮皮夾、牛仔褲

2019-08-23 10:08

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

罰不怕？今年理專挪用客戶資金案件 已是去年的四倍

2019-08-22 18:33

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

7年逾20件…慎防「理專十誡」防線失效

2019-08-22 23:06

華銀最資深副總張振芳升總座 金管會點頭

2019-08-22 19:45

監守自盜案頻傳 華銀：客戶太信任理專、規範落實不完善

2019-08-22 17:51

台積電：摩爾定律依然健康有效 電晶體將能做到0.1奈米

2019-08-23 11:16

銀行理專挪用資金 將究責總行

2019-08-23 02:15

國泰打群架 搶台商回流商機

2019-08-23 02:15

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

防盜刷 金管會令銀行即時通知機制升級

2019-08-22 23:34

迎台商回流 國泰金請併購金童郭明鑑組隊「打群架」

2019-08-22 19:26

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

紀維德4度拜會林智堅 邀竹市府赴荷蘭科技園區招商

2019-08-22 15:25

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

三類地價稅減免 9月23日前申請

2019-08-22 23:09

第一金人壽擬再增資5億元 完成兩次20億元現增計畫

2019-08-22 19:33

維持農地農用5年 可免贈與稅

2019-08-22 14:31

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top