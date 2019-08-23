誠美材多元布局 智慧顯示展秀Micro LED相關材料

2019-08-23 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



誠美材(4960)除了深耕偏光板領域之外，同時朝多元化材料供應商目標前進，在今年的Touch Taiwan智慧顯示展中將推出一系列由大尺寸電視、IT、智慧性手機到車載偏光板產品，除過去給人既定的偏光板專業製造商外，也推出應用在Micro/Mini LED面板的相關材料。

誠美材表示，子公司昆山奇美材料與日東電工合作2500m.m.幅寬的產線預計今年第3季底開始試產，搭上大陸地區10.5代線所產出的65吋及75吋需求爆發及電視面板大尺寸化之進程，這次參展將針對2500m.m.幅寬產線提出『The World is Getting Wider』概念，期待透過2500m.m.產線加速成為大尺寸電偏光板的主要供應商的進程。

在IT及中小尺寸偏光板領域，誠美材指出，這次展覽將推出可撓式OLED偏光板應用。並針對手機薄化及高屏占比螢幕需求推出各類的異形裁切解決方案。監視器、筆記型電腦成長雖已趨緩，但高階應用市場仍持續成長，因應市場新應用的需求，推出高階應用的油墨邊框的監視器偏光板及應用於筆記型電腦的薄化偏光板。

針對未來車載面板持續成長的趨勢，誠美材則將展出Gold Panel Awards 2018獲得傑出產品獎-材料及零組件類的高耐候高阻水性車用偏光板，可因應嚴苛的環境條件，滿足車用產品所必須的高信賴性需求，且具有各形狀的客製化加工能力。

隨東京奧運進行8K轉播，8K高解析度面板滲透率將逐漸提升，有鑑於8K的精細電路設計讓面板廠無法兼顧側視畫質、穿透率、生產良率等挑戰的前提下，轉投資公司微采視像推出微結構光學膜Omniwide Film (簡稱O-film)，透過微結構技術來解決高解析度面板的穿透率問題。

誠美材表示，除8K電視面板的需求外，具廣視角需求的公共顯示器(PID)、高精細醫療顯示器也都是O-film應用領域；目前O-film產品已經在中小工控產品市場上穩定供貨，對應大尺寸需求也已建置完備，並已陸續對客戶送樣及出貨。

誠美說，跟以往不同的是，除了偏光板領域外，這次還展出一系列的膠材，包含應用在Micro / Mini LED 面板UV型遮光膠及LED Backlight UV型反射油墨，另外也將展出應用於窄邊框筆記型電腦螢幕的NB slim border 側邊遮光黑膠。

誠美材強調，未來持續深耕面板相關產業，並開始拓展偏光板以外的面板材料產品，朝向多元化的材料供應商目標前進。