親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

誠美材多元布局 智慧顯示展秀Micro LED相關材料

2019-08-23 11:51經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

誠美材(4960)除了深耕偏光板領域之外，同時朝多元化材料供應商目標前進，在今年的Touch Taiwan智慧顯示展中將推出一系列由大尺寸電視、IT、智慧性手機到車載偏光板產品，除過去給人既定的偏光板專業製造商外，也推出應用在Micro/Mini LED面板的相關材料。

誠美材表示，子公司昆山奇美材料與日東電工合作2500m.m.幅寬的產線預計今年第3季底開始試產，搭上大陸地區10.5代線所產出的65吋及75吋需求爆發及電視面板大尺寸化之進程，這次參展將針對2500m.m.幅寬產線提出『The World is Getting Wider』概念，期待透過2500m.m.產線加速成為大尺寸電偏光板的主要供應商的進程。

在IT及中小尺寸偏光板領域，誠美材指出，這次展覽將推出可撓式OLED偏光板應用。並針對手機薄化及高屏占比螢幕需求推出各類的異形裁切解決方案。監視器、筆記型電腦成長雖已趨緩，但高階應用市場仍持續成長，因應市場新應用的需求，推出高階應用的油墨邊框的監視器偏光板及應用於筆記型電腦的薄化偏光板。

針對未來車載面板持續成長的趨勢，誠美材則將展出Gold Panel Awards 2018獲得傑出產品獎-材料及零組件類的高耐候高阻水性車用偏光板，可因應嚴苛的環境條件，滿足車用產品所必須的高信賴性需求，且具有各形狀的客製化加工能力。

隨東京奧運進行8K轉播，8K高解析度面板滲透率將逐漸提升，有鑑於8K的精細電路設計讓面板廠無法兼顧側視畫質、穿透率、生產良率等挑戰的前提下，轉投資公司微采視像推出微結構光學膜Omniwide Film (簡稱O-film)，透過微結構技術來解決高解析度面板的穿透率問題。

誠美材表示，除8K電視面板的需求外，具廣視角需求的公共顯示器(PID)、高精細醫療顯示器也都是O-film應用領域；目前O-film產品已經在中小工控產品市場上穩定供貨，對應大尺寸需求也已建置完備，並已陸續對客戶送樣及出貨。

誠美說，跟以往不同的是，除了偏光板領域外，這次還展出一系列的膠材，包含應用在Micro / Mini LED 面板UV型遮光膠及LED Backlight UV型反射油墨，另外也將展出應用於窄邊框筆記型電腦螢幕的NB slim border 側邊遮光黑膠。

誠美材強調，未來持續深耕面板相關產業，並開始拓展偏光板以外的面板材料產品，朝向多元化的材料供應商目標前進。

電視面板偏光板LED

相關新聞

創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

威剛董座：DRAM價不會再跌

2019-08-22 23:43

遠傳智慧音箱擴大生態圈

2019-08-22 23:37

友達推85吋8K電視面板

2019-08-22 23:37

準備接班 施宣輝：為宏碁未來打拚

2019-08-22 23:37

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

中國電信上半年淨利成長2.5%，三大電信商日賺18億元。

2019-08-22 22:30

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

數位經濟 沈榮津：引領產業跨越數位落差

2019-08-22 20:04

Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

消費電子旺季來了！板卡廠股價蠢蠢欲動

2019-08-22 15:00

研華領軍 秀智能製造解決方案成果

2019-08-22 14:31

工研院攜手富強鑫、全球傳動 推智造解決方案

2019-08-22 14:31

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31

康寧Astra Glass玻璃 獲得中電熊貓採用

2019-08-22 12:08

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39
看更多

熱門文章

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀：主動回報金管會保障客戶權益

2019-08-22 13:39

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

7銀行才遭重罰…永豐銀又爆理專盜款數千萬

2019-08-22 23:03

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

Apple Card太嬌貴？蘋果：別放真皮皮夾、牛仔褲

2019-08-23 10:08

罰不怕？今年理專挪用客戶資金案件 已是去年的四倍

2019-08-22 18:33

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

7年逾20件…慎防「理專十誡」防線失效

2019-08-22 23:06

華銀最資深副總張振芳升總座 金管會點頭

2019-08-22 19:45

監守自盜案頻傳 華銀：客戶太信任理專、規範落實不完善

2019-08-22 17:51

銀行理專挪用資金 將究責總行

2019-08-23 02:15

國泰打群架 搶台商回流商機

2019-08-23 02:15

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

台積電：摩爾定律依然健康有效 電晶體將能做到0.1奈米

2019-08-23 11:16

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

防盜刷 金管會令銀行即時通知機制升級

2019-08-22 23:34

迎台商回流 國泰金請併購金童郭明鑑組隊「打群架」

2019-08-22 19:26

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

紀維德4度拜會林智堅 邀竹市府赴荷蘭科技園區招商

2019-08-22 15:25

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

三類地價稅減免 9月23日前申請

2019-08-22 23:09

第一金人壽擬再增資5億元 完成兩次20億元現增計畫

2019-08-22 19:33

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

維持農地農用5年 可免贈與稅

2019-08-22 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top