創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



「Touch Taiwan 2019 台灣智慧顯示展」將於8月28日至30日於南港展覽館舉行。創王光電(6724)將攜自主研發的UHPD®(Ultra High Pixel Density)超高像素密度技術首次亮相,順應5G潮流,為AR/VR以及IoT等應用帶來全新的體驗。

創王光電將以「Where Display Leads the Revolution」為主題,在台灣首次展示其在UHPD®領域的研發成果,包括針對AR/VR領域應用的「uNEED(Ultra High Pixel Density for Near Eyes Display)超高像素密度近眼顯示技術」與針對IoT應用的「SPIC (Smart Pixel and IC)智慧感測與IC技術」。

創王光電表示,在uNEED近眼顯示方面,研發團隊透過獨家「UHPD®超高像素密度技術」在玻璃基板上製作2300ppi Real RGB AMOLED顯示屏,突破高解析度的OLED顯示器僅能在矽基板上製作的限制。創王光電此次參展將帶來分別針對AR/VR的超高像素密度顯示解決方案,其中首次展出的2.17“2300ppi VR顯示屏為業界唯一的高像素密度大尺寸VR解決方案。

同時創王也將展出針對物聯網普及應用的SPIC感測技術。同樣利用「UHPD®超高像素密度技術」,SPIC可以在玻璃基板上實現「光、電、磁」等不同感測技術,為大面積感測需求、複合感測功能整合提出有效的解决方案。