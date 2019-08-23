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創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

「Touch Taiwan 2019 台灣智慧顯示展」將於8月28日至30日於南港展覽館舉行。創王光電（6724）將攜自主研發的UHPD®（Ultra High Pixel Density）超高像素密度技術首次亮相，順應5G潮流，為AR/VR以及IoT等應用帶來全新的體驗。

創王光電將以「Where Display Leads the Revolution」為主題，在台灣首次展示其在UHPD®領域的研發成果，包括針對AR/VR領域應用的「uNEED（Ultra High Pixel Density for Near Eyes Display）超高像素密度近眼顯示技術」與針對IoT應用的「SPIC （Smart Pixel and IC）智慧感測與IC技術」。

創王光電表示，在uNEED近眼顯示方面，研發團隊透過獨家「UHPD®超高像素密度技術」在玻璃基板上製作2300ppi Real RGB AMOLED顯示屏，突破高解析度的OLED顯示器僅能在矽基板上製作的限制。創王光電此次參展將帶來分別針對AR/VR的超高像素密度顯示解決方案，其中首次展出的2.17“2300ppi VR顯示屏為業界唯一的高像素密度大尺寸VR解決方案。

同時創王也將展出針對物聯網普及應用的SPIC感測技術。同樣利用「UHPD®超高像素密度技術」，SPIC可以在玻璃基板上實現「光、電、磁」等不同感測技術，為大面積感測需求、複合感測功能整合提出有效的解决方案。

VR光電Pixel

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