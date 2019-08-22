中國電信上半年淨利成長2.5%，三大電信商日賺18億元。

2019-08-22 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



隨著中國電信22日發布財報後，大陸三大電信商上半年的成績都已揭曉，三家淨利潤總和達人民幣730億元，相當於日賺4億元（約新台幣18億元）。

騰訊科技報導，財報顯示，中國電信上半年營收達1,904.8億元（約新台幣8,573.5億元），下滑約1.3%，去年同期營收為1,930.2億元。淨利潤139.1億元（約新台幣626億元），成長2.5%。

中國移動和中國聯通日前已發布上半年財報，中移動淨利潤560.6億元（約新台幣2,505億元），年減14.6%；中國聯通淨利潤30.16億元，成長16.8%。

中國電信董事長柯瑞文表示，2019年上半年，大陸通信行業面臨傳統業務日趨飽和、新興領域多元化競爭不斷加劇等挑戰，而雲計算、5G、AI等信息通信技術的日益成熟，為行業開啟了新的空間，提供新的發展動力源泉。

上半年中國電信移動用戶數達3.23億戶，比去年底淨增2,048萬戶，其中：4G用戶數達到2.66億戶，比去年底淨增2,371萬戶，4G用戶占移動用戶達82%。

在總體收入中，中國電信上半年移動服務收入達到882億元，年增長5.6%；固網服務收入944億元，增0.3%。資本開支為350億元，增6.3%。現金流保持強勁，有183億元。

《一財網》報導，在4G時代流量紅利開始消退之際，伴隨著5G商用牌照的發放，以及大數據、雲計算等技術的發展，2019年被稱為5G元年，大陸三大電信商都強化5G建設領域。