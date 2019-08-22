有線電視小系統換照 凸顯黨政軍跟市占上限不合時宜

2019-08-22 21:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大旗下有線電視業者觀天下將換照，一個用戶數約6.9萬戶，占全國百分比1.4%的有線電視系統業者換照，卻因為上層股東富邦及鴻海上層股東涉及政府直間接持股7.6%，及探討市占率是否達三分之一等議題，讓國家通訊傳播委員會（NCC）22日特別舉行公聽會，學者普遍認為，一個小系統業者的換照案，卻凸顯了現行有線電視法規的不合時宜，學者建請NCC盡速修法，放寬「三分之一上限」及「黨政軍退出媒體」條款。

NCC委員郭文忠表示，今年開始有線電視系統進入換照高峰，陸續以推動4K內容、提升加值服務等附負擔通過換照，觀天下是第一個涉及黨政軍條款，透過公聽會蒐集各界意見，希望做出一個具代表性的個案處置。

台灣通訊學會理事長劉柏立認為，全球數位匯流趨勢走向規模經濟，歐洲、美、日在合併案都已經沒有三分之一上限，且播送平台已經走向有線電視、MOD跟OTT等多元模式，建請主管機關正視法規，有一致管制。

政大教授王國樑指出，觀天下的黨政軍持股是間接好幾層，董監事跟實質運作上沒有影響，換照審查應該思考法規適宜以及消費者權益兼顧。

中原大學教授陳志民則指出，行政法院判決很清楚指出業務沒有義務避免黨政軍持股事件發生，而三分之一上限更是突顯管制機構「反競爭」，現在市場競爭非傳統樣態，應該看技術、品質競爭而非價格競爭，法規也有必要調整。

觀天下股東台媒及台灣大表示，最高行政法院已經判定有線電視系統經營者依法，並不負有事前或事後防止其受黨政軍投資的義務，且政府機構或政府基金並未透過投資來控制觀天下，且黨政軍也非換照審查重要的要件，觀天下關係系統總用戶數55.2萬戶，市占率約11%，盼NCC換照審查依法行政。

競爭對手全國則認為，富邦集團控制系統業者及透過頻道代理商代購權，影響全國近半有線電視用戶數，壟斷獨占市場，妨礙新業者參進市場。

同為競爭對手中嘉的上層股東達勝代表指出，黨政軍條款問題早就存在，關鍵是政府擴大解釋「一股」都不能有，但對產業發展是窒礙難行，應思考立法關鍵在於避免黨政軍的「手」進入媒體，而不是限制投資的「錢」，尤其在數位匯流時代，各國都在進行整合，台灣卻是一股都不能有，應趁此機會應該加速修法腳步。