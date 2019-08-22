親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

貿易環境惡化 大陸工業機器人去年銷量首度出現衰退

2019-08-22 20:54聯合報 記者林則宏╱即時報導

工業機器人被視為是實現「工業4.0」的重要手段之一，但大陸工業機器人銷量去年罕見地衰退3.6%。大陸工業和信息化部副部長辛國斌表示，主要是受國際貿易環境惡化、全球經濟下滑壓力加大，以及汽車和電子等主要應用行業低迷等因素影響。他並指出，中國機器人產業已經進入深度調整階段。

工業機器人是應用於製造業的多關節機械手臂或多自由度機器人，可自動執行工作的機器裝置。隨著人力成本逐漸走高，企業利用工業機器人代替人工，可提高生產效率，並降低營運成本。

辛國斌21日在2019世界機器人大會上表示，和世界各國一樣，發展機器人也是中國先進製造業的重點方向，今天中國已成為全球機器人重要的生產基地與消費市場。2016年到2018年，中國工業機器人年產量從七萬多台增至14萬多台，年均增長超過40%。

根據國際機器人聯合會的數據，中國已連續六年成為全球最大的工業機器人應用市場。但辛國斌也提出，值得注意的是，2018年下半年起，中國工業機器人產銷量增長已經放緩。

根據中國機器人產業聯盟統計，2018年中國工業機器人累計銷售13.5萬台，下降3.75%。隸屬於中國科學院、在大陸工業機器人領域居領導地位的新松機器人自動化股份有限公司總裁曲道奎，將原因歸咎於汽車與3C產業的變化。

曲道奎在21日同一場大會上表示，汽車業一直是機器人應用的主要市場，過去汽車行業約占45%，但去年降至33%。其次，3C產業去年增長乏力，也讓機器人市場受到一定的影響。

曲道奎認為，中國工業機器人目前還面臨幾大問題導致增長乏力。首先是傳統的優勢市場在萎縮，新的市場尚未形成。更關鍵的是，機器人的低附加值難以支撐研發創新的高投入。

他指出，機器人是「三高」行業：人才密集度高、技術密集度高、投資密集度高。但過去幾年，中國機器人的附加值卻越來越低，難以確保企業持續投入創新與發展。

財新網報導，高工產研機器人研究所分析師盧彰緣表示，工業機器人屬於設備投資，未來市場要重新恢復增長，須仰賴下游新需求拉動，例如新能源汽車行業持續爆發、5G相關產品的投入等。

工業機器人

相關新聞

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

消費電子旺季來了！板卡廠股價蠢蠢欲動

2019-08-22 15:00

研華領軍 秀智能製造解決方案成果

2019-08-22 14:31

工研院攜手富強鑫、全球傳動 推智造解決方案

2019-08-22 14:31

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31

康寧Astra Glass玻璃 獲得中電熊貓採用

2019-08-22 12:08

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

精誠攜沛博 攻智慧餐廳

2019-08-21 23:42

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

友通 切入晶圓大廠鏈

2019-08-21 23:36

台達電布局自動化 有成

2019-08-21 23:36

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

台灣大：5G應用商機 別再錯過

2019-08-21 23:12

AI扎根學子結業 微軟：用人唯才

2019-08-21 19:05

網家結盟AFTEE後支付 鎖定「無卡族」商機

2019-08-21 17:55

群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39

精誠攜手沛博科技 進軍智慧餐飲市場

2019-08-21 20:07
看更多

熱門文章

積蓄放在銀行也被偷！ 黃國昌：永豐銀賞顧立雄一巴掌！

2019-08-22 10:58

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

陸客不來 旅行業無薪假將開第一槍

2019-08-22 00:33

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀：主動回報金管會保障客戶權益

2019-08-22 13:39

foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市

2019-08-22 11:35

又有銀行理專盜客戶數千萬？ 黃國昌：再賞顧立雄一巴掌

2019-08-22 11:16

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

中租買公司債 「陶朱隱園」當擔保

2019-08-22 00:00

貿易戰轉單 台灣、越南大贏家

2019-08-21 23:52

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

旅行社開始放無薪假？丁守中：不改政策就換人

2019-08-22 11:41

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

台企銀 升任兩副總

2019-08-22 00:00

金價飆 投資人趁高點獲利了結

2019-08-21 23:47

Yahoo無卡分期 上半年作破億業績

2019-08-22 04:49

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

台商受騙 在陸資產遭盜賣

2019-08-21 23:54

智慧支付 戰國時代來了

2019-08-22 00:43

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18

遠東Happy Go Pay上線

2019-08-22 00:44

關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

友通 切入晶圓大廠鏈

2019-08-21 23:36

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top