貿易環境惡化 大陸工業機器人去年銷量首度出現衰退

2019-08-22 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



工業機器人被視為是實現「工業4.0」的重要手段之一，但大陸工業機器人銷量去年罕見地衰退3.6%。大陸工業和信息化部副部長辛國斌表示，主要是受國際貿易環境惡化、全球經濟下滑壓力加大，以及汽車和電子等主要應用行業低迷等因素影響。他並指出，中國機器人產業已經進入深度調整階段。

工業機器人是應用於製造業的多關節機械手臂或多自由度機器人，可自動執行工作的機器裝置。隨著人力成本逐漸走高，企業利用工業機器人代替人工，可提高生產效率，並降低營運成本。

辛國斌21日在2019世界機器人大會上表示，和世界各國一樣，發展機器人也是中國先進製造業的重點方向，今天中國已成為全球機器人重要的生產基地與消費市場。2016年到2018年，中國工業機器人年產量從七萬多台增至14萬多台，年均增長超過40%。

根據國際機器人聯合會的數據，中國已連續六年成為全球最大的工業機器人應用市場。但辛國斌也提出，值得注意的是，2018年下半年起，中國工業機器人產銷量增長已經放緩。

根據中國機器人產業聯盟統計，2018年中國工業機器人累計銷售13.5萬台，下降3.75%。隸屬於中國科學院、在大陸工業機器人領域居領導地位的新松機器人自動化股份有限公司總裁曲道奎，將原因歸咎於汽車與3C產業的變化。

曲道奎在21日同一場大會上表示，汽車業一直是機器人應用的主要市場，過去汽車行業約占45%，但去年降至33%。其次，3C產業去年增長乏力，也讓機器人市場受到一定的影響。

曲道奎認為，中國工業機器人目前還面臨幾大問題導致增長乏力。首先是傳統的優勢市場在萎縮，新的市場尚未形成。更關鍵的是，機器人的低附加值難以支撐研發創新的高投入。

他指出，機器人是「三高」行業：人才密集度高、技術密集度高、投資密集度高。但過去幾年，中國機器人的附加值卻越來越低，難以確保企業持續投入創新與發展。

財新網報導，高工產研機器人研究所分析師盧彰緣表示，工業機器人屬於設備投資，未來市場要重新恢復增長，須仰賴下游新需求拉動，例如新能源汽車行業持續爆發、5G相關產品的投入等。