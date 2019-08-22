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為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30中央社 台北22日電

中央研究院院長廖俊智。本報資料照片
中央研究院院長廖俊智。本報資料照片
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科技部舉行「全國科技發展策略規劃系列會議」進入第二場，超過80名產官學界代表與會。中央研究院院長廖俊智指出，台灣未來科技發展的三支箭是人才、資金與決心。

「全國科技發展策略規劃系列會議」進入第二場「策略深化會議」，以分組會議方式，就「科技變革帶來機會與挑戰」與「科技施政因應變局之應有作為」兩項題目做為討論主軸，並列出「如何讓科技創新驅動經濟成長」、「如何因應第四次工業革命」、「如何促進政府與民間之合作擴大科研動能」與「因應人口結構變化對科技政策之衝擊」等四項關鍵議題。

科技部長陳良基致詞時強調，台灣資源有限，面對快速變化的全球競爭局勢，必須匯聚政府與民間資源，聚焦發展優勢領域，以展現科技的價值。

此外他也提到同時，面對國際的劇烈競爭，科技發展的相關體制必須調整與整合，才能回應社會與經濟的發展需要。陳良基指出，政府科技計畫經費配置，上游與中下游所占比例分別為37%與63%，應審視如此配置是否有助於增加上中下游整合。

中研院院長廖俊智致詞時提出科技發展的三個要素為「人才」、「資金」與「決心」。他說明，台灣雖面臨少子化挑戰，然而近1/3的大學教授將於未來十年內退休，這是科學人才的發展機遇，應鼓勵年輕人投入科研活動，並加強留才與攬才，以因應未來發展的人才需求。

廖俊智說明，目前台灣的研發經費占GDP的3.2%左右，與他國相較並不遜色，且其中8成來自業界，政府於規劃資源投入時，應與業界形成互補，以未來長期的人才培育與關鍵技術研發為主。另外，政府應思考如何建立制度與完善法規，落實政府的決心，達到下個10年、20年的目標。

廖俊智陳良基科技部

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