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GIS攻屏下指紋 觸控展大秀肌肉

2019-08-22 19:23經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

觸控大廠業成GIS-KY（6456）宣布參加今年觸控展，而今年展出重點包含新型觸控顯示整合模組、屏下指紋技術，以及智能感測應用方案等三大主軸，可應用於智能車載、 育樂、醫療、零售等多元領域。

在觸控顯示方面，鑒於智能車載的興起，GIS將以S型曲面的一體式觸控顯示模組，搭配3D全貼合技術，整合儀表板及中控台，不僅提升內裝的設計美觀度，亦可達到高信賴性的規格要求。另外，GIS也將展出車頂燈和旋鈕等產品，並整合裝飾、觸控、LED等電子元件，可減少額外的組裝及貼合，並滿足對車子內裝美觀與時尚的設計需求。

GIS亦將展出新一代超聲波式屏下指紋技術，新技術的感測區域將比過去更大，可提升使用者的便利性；而相較於光學式與電容式，超聲波式更為輕薄、安全，且靈敏度更佳，加上搭配薄膜式OLED螢幕，可進一步實現產品輕薄化的應用。

據悉，GIS負責供應智慧手機品牌廠屏下指紋辨識模組，並使用高通的核心演算法，目前二家業者已合作多時，除已成功導入三星新機外，也正在開發下一代屏下指紋辨識技術，辨識範圍將進一步擴大，提升使用者體驗。

GIS第2季受惠客戶拉貨力道強勁以及韓系客戶加持，單季獲利季增近63%，每股純益3.32元；上半年大賺逾半個股本，每股純益5.36元，優於去年同期的4.21元。本季邁入傳統旺季，營運可望大幅成長。

觸控GIS指紋辨識

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