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又7家台商回流！累計返台投資金額上看5637億

2019-08-22 19:12聯合報 記者張語羚╱即時報導

投資台灣事務所今召開第31次歡迎台商回台聯審會議，通過南寶樹脂、百容電子、華通電腦、邁特電子、台灣最大精密陶瓷粉末大廠、台灣最大揚聲器龍頭、電路保護元件大廠共7家台商，帶來超過153億元投資與1239個就業機會。截至目前已有118家廠商響應台商回台2.0方案，總金額逾5637億元，可望帶來4萬8906個本國就業機會。

走過逾半世紀的全球前三大鞋用膠大廠南寳樹脂，以供應國際知名鞋廠而佔有中高階品牌五成以上市占率，也是全球唯一獲得知名運動鞋品牌傑出供應商大獎的接著劑廠商，近年積極投入電子材料、汽車應用、製藥醫療與衛材用膠等高附加價值領域。

投資台灣事務所指出，由於鞋用接著劑屬於產業鏈上游，最早感受鞋廠對貿易戰的調整布局，加上本身材料亦受高關稅衝擊，決定將原中國擴展計畫轉回台灣，以超過18億元在台南市自有廠區內興建總部大樓及廠房，增添自動化產線設備，延攬30名專業人員，致力朝向傳統接著劑功能創新與化學材料無毒環保趨勢前進。

生產繼電器、半導體導線架等電子零組件的百容電子，主要客戶群與應用涵蓋歐美家電大廠冷氣、奶泡機、氣炸鍋等產品，百容決議返台投資逾21億元在台中工業區興建新廠，招募115名本國人才，增設全自動化產線，以因應美中貿易衝突的銷售障礙。

高密度印刷電路板全球排名第一的華通電腦，美系主力客戶佔營收相當大比例，不但是該客戶主力供應商，也提供其他全球領導品牌手機。投資台灣事務所表示，受到貿易戰變數干擾，為了因應前述手機用高階HDI電路板，以及5 G網路通訊設備用的高層次電路板需求，規劃投資25億元擴充產能，可帶來超過250個本國工作機會。

台灣最大精密陶瓷粉末大廠，也是國內唯一有能力由上游初發原料，向下垂直整合至被動晶片元件的廠商。由於下游網通、消費性電子、車用電子各領域客戶擴大回台投資，為了就近滿足客戶端需求，以及因應未來5G及物聯網等高階產品應用需求增加，並實現智慧化工廠的目標，將投入30 億元在桃園蘆竹新建廠房擴增陶瓷粉末產線，楊梅廠擴充積層電容產線，持續開發應用領域至高階高值的工規、軍用國防、航太產品，可新增近400個本國就業機會。

以聲學技術享譽國際的國內最大揚聲器及音箱設計製造龍頭大廠，規劃將研發設計與中國大陸部分產線移回台灣，投資逾20億元打造高自動化工廠、建構新一代智能廠辦，添購大量國產設備，同時招聘本國人才，以配合多元性、複雜化與少量多樣的生產特性。投資台灣事務所說，這項新投資布局除了可滿足歐美知名音響品牌客戶訂單需求，也將研發聲控智能音響等新產品以拓展全球市場。

某不具名電路保護元件大廠原以中國大陸為主要銷售及生產區域，由於終端國際品牌客戶已將生產重心逐步移回台灣，該公司亦體認必須加速返台投資以降低營運風險，將砸下30億元於高雄大發工業區擴建舊廠、建置新廠及招募200名本國員工，持續強化在安防、通訊、車用電子、電源供應器、智能電表等利基型電子零組件市場布局，並於台灣建立研發中心，專注開發高階全方位產品。

在新創業界小有名氣的邁特電子，是傳統電子代工起家轉型為硬體加速器的典範，以超過30年研發製造能力，從產品概念、設計驗證、小量試產、量產出貨到國際行銷，名聲遠播吸引超過11個國家、50個以上新創團隊登門合作。由於貿易戰高關稅與客戶需求考量，預計在台灣設立新廠擴大產能並成立研發中心，將投資逾7億元在新竹縣打造智慧工廠，招募82個本國人才，生產智慧金融、物聯網及車聯網相關產品，為更多客戶打造完整供應鏈，吸引更多優質創意。

貿易戰台商

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