智慧顯示展前 隆達率先發表全系列Mini LED量產品

2019-08-22 18:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ╱即時報導



LED廠隆達電子搶在Touch Taiwan前一週，搶先發表Mini LED系列量產品；此次推出整合式I-Mini Blue背光燈板，將Mini LED藍光晶粒與驅動IC整合於燈板上，可達到高對比、薄型化、同時降低模組組裝成本。此次將展示超過千區區域控制的背光燈板，可精確控制背光明暗，並提升動態對比到1,000,000 : 1，適合電視、高階電競顯示器或筆電等應用。

此外，亦展示主動式發光之AM (Active Matrix) Mini LED背光燈板，使用COG (Chip on Glass)技術，將藍光Mini LED晶粒直接植於TFT玻璃基板上，2.9吋面板範圍內仍可達到2,300區以上的區域控制，讓小尺寸面板實現高對比的立體視覺，適合應用於VR。

此外在Mini RGB顯屏應用產品中，將小間距RGB顯示器模組應用全線展開；隆達的超小間距達P0.7的UFP I-Mini RGB模組，應用於包括大型看板、公車站牌、航海導航顯示、車用面板、HUD抬頭顯示器以及車尾燈等應用，具有高亮度、高對比、強光下可讀性、以及彈性的拼裝尺寸等優勢。在Mini RGB封裝部分也有新品，包含四合一的1313、2121兩款封裝產品，以及1010與1515單顆封裝，可依應用之觀賞距離遠近提供最適合的封裝產品，全系列封裝其模組產品預計於今年底前陸續放量。