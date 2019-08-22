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智慧顯示展前 隆達率先發表全系列Mini LED量產品

2019-08-22 18:56經濟日報 記者李孟珊╱即時報導

LED隆達電子搶在Touch Taiwan前一週，搶先發表Mini LED系列量產品；此次推出整合式I-Mini Blue背光燈板，將Mini LED藍光晶粒與驅動IC整合於燈板上，可達到高對比、薄型化、同時降低模組組裝成本。此次將展示超過千區區域控制的背光燈板，可精確控制背光明暗，並提升動態對比到1,000,000 : 1，適合電視、高階電競顯示器或筆電等應用。

此外，亦展示主動式發光之AM (Active Matrix) Mini LED背光燈板，使用COG (Chip on Glass)技術，將藍光Mini LED晶粒直接植於TFT玻璃基板上，2.9吋面板範圍內仍可達到2,300區以上的區域控制，讓小尺寸面板實現高對比的立體視覺，適合應用於VR。

此外在Mini RGB顯屏應用產品中，將小間距RGB顯示器模組應用全線展開；隆達的超小間距達P0.7的UFP I-Mini RGB模組，應用於包括大型看板、公車站牌、航海導航顯示、車用面板、HUD抬頭顯示器以及車尾燈等應用，具有高亮度、高對比、強光下可讀性、以及彈性的拼裝尺寸等優勢。在Mini RGB封裝部分也有新品，包含四合一的1313、2121兩款封裝產品，以及1010與1515單顆封裝，可依應用之觀賞距離遠近提供最適合的封裝產品，全系列封裝其模組產品預計於今年底前陸續放量。

隆達表示，顯示器領域一直以來都是隆達在產品應用上的競爭優勢，不論在Mini LED背光及RGB顯示器，都推出了全系列應用、宣誓量產能力，並且在下一世代的Micro LED顯示技術持續精進。隆達電子未來將在顯示器、車用、先進光電半導體等三大領域深耕布局，將核心的光電半導體技術應用於智能化生活。

隆達電子發表之整合式I-Mini Blue背光燈板，區域控制超過千區、大幅提升面...
隆達電子發表之整合式I-Mini Blue背光燈板，區域控制超過千區、大幅提升面板對比度。圖／隆達電子提供
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LED顯示器隆達

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