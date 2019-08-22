友達布局高值化面板應用 8K電視、電競等系列亮相

2019-08-22 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



友達（2409）致力價值提升策略，針對不同市場及應用推出高值化的產品，厚植差異化與競爭優勢，在即將登場的Touch Taiwan展中，將推出包括8K電視、Mini LED電競、智慧車載、高階醫療等全系列高值化面板應用，展現全方位高階顯示技術的研發能量與成果。

友達指出，備戰2020東京奧運轉播商機，及全球電視銷售大尺寸化的趨勢，搭載友達8K面板的品牌電視機種已搶先在市場上市；友達領先業界具備超大尺寸8K電視面板量產能力，85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板更進一步提升HDR技術，穩站8K電視面板技術的制高點優勢。

另外， 友達將展出全系列採用Mini LED背光技術顯示面板，涵蓋大中小尺寸各類電競應用，從大型監視器、桌上型監視器到筆電，更延伸至VR頭戴式顯示器及智慧車載等高階應用市場。

針對VR頭戴式顯示器應用，2.9吋LTPS面板採用主動式矩陣電路驅動背光模組（Active Mini LED）設計，以極具豐富層次的高動態對比影像，打造無比真實的虛擬實境體驗。

友達表示，已進一步將Mini LED背光技術延伸到車載應用，12.3吋LTPS曲面儀錶板面板兼具高解析與750R曲面流線設計，優異的分區調光性能搭配1,000 nits超高亮度，展現精細清晰及高動態對比的畫質優勢。

在智慧車與自駕車的技術提升下，車用HMI人機介面朝向智慧化與個人化發展，車用內裝也跳脫傳統機械化設計而更有彈性。車載螢幕大尺寸化，可將所有車內功能集中在螢幕上操控，友達開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板。