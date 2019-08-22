親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

友達布局高值化面板應用 8K電視、電競等系列亮相

2019-08-22 18:01經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

友達（2409）致力價值提升策略，針對不同市場及應用推出高值化的產品，厚植差異化與競爭優勢，在即將登場的Touch Taiwan展中，將推出包括8K電視、Mini LED電競、智慧車載、高階醫療等全系列高值化面板應用，展現全方位高階顯示技術的研發能量與成果。

友達指出，備戰2020東京奧運轉播商機，及全球電視銷售大尺寸化的趨勢，搭載友達8K面板的品牌電視機種已搶先在市場上市；友達領先業界具備超大尺寸8K電視面板量產能力，85吋8K全平面無邊框ALCD液晶電視面板更進一步提升HDR技術，穩站8K電視面板技術的制高點優勢。

另外， 友達將展出全系列採用Mini LED背光技術顯示面板，涵蓋大中小尺寸各類電競應用，從大型監視器、桌上型監視器到筆電，更延伸至VR頭戴式顯示器及智慧車載等高階應用市場。

針對VR頭戴式顯示器應用，2.9吋LTPS面板採用主動式矩陣電路驅動背光模組（Active Mini LED）設計，以極具豐富層次的高動態對比影像，打造無比真實的虛擬實境體驗。

友達表示，已進一步將Mini LED背光技術延伸到車載應用，12.3吋LTPS曲面儀錶板面板兼具高解析與750R曲面流線設計，優異的分區調光性能搭配1,000 nits超高亮度，展現精細清晰及高動態對比的畫質優勢。

在智慧車與自駕車的技術提升下，車用HMI人機介面朝向智慧化與個人化發展，車用內裝也跳脫傳統機械化設計而更有彈性。車載螢幕大尺寸化，可將所有車內功能集中在螢幕上操控，友達開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板。

看好車聯網商機，友達拓展IoV系統整合實力，從車用面板模組延伸到系統整合服務，提供包括儀錶板系統、顯示介面、程式後台設計等車用顯示器整機解決方案。7吋機車智慧儀表板系統搭載高解析全彩面板及車規等級處理器，成功打入歐系高檔機車市場，另一款智慧儀表板系統運用LED高亮多彩的顯示面板並內建微控制處理器，也導入國際電動車品牌。

友達推出85吋8K HDR電視面板。圖／友達提供
友達推出85吋8K HDR電視面板。圖／友達提供
分享

電視面板友達LED

相關新聞

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

消費電子旺季來了！板卡廠股價蠢蠢欲動

2019-08-22 15:00

研華領軍 秀智能製造解決方案成果

2019-08-22 14:31

工研院攜手富強鑫、全球傳動 推智造解決方案

2019-08-22 14:31

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31

康寧Astra Glass玻璃 獲得中電熊貓採用

2019-08-22 12:08

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

精誠攜沛博 攻智慧餐廳

2019-08-21 23:42

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

友通 切入晶圓大廠鏈

2019-08-21 23:36

台達電布局自動化 有成

2019-08-21 23:36

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

台灣大：5G應用商機 別再錯過

2019-08-21 23:12

AI扎根學子結業 微軟：用人唯才

2019-08-21 19:05

網家結盟AFTEE後支付 鎖定「無卡族」商機

2019-08-21 17:55

群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21

佳世達艦隊進軍機器人與自動化展 秀智能工廠解決方案

2019-08-21 15:15

加工處扮推手 元泰發完成國內首條智慧高階電池生產線

2019-08-21 15:13

東元服務型機器人新突破 導覽機器人首亮相

2019-08-21 14:41

東芝恢復產能 記憶體價格受衝擊

2019-08-21 14:37

隆中進軍博弈遊戲 砸5.2億收購維度資訊

2019-08-21 14:37

東元推智能工廠技術 送餐機器人也導入摩斯

2019-08-21 14:37

佳世達艦隊 展示全方位智慧工廠解決方案

2019-08-21 14:37

台達電展示製鞋加工、電子業專用鎖螺絲機器人

2019-08-21 14:37

廣明新機器人 5分鐘搞定智慧堆棧設定

2019-08-21 14:37

機器人展 台廠秀「智慧製造」實力

2019-08-21 14:37

DRAM模組廠去年營收年增逾四成 威剛居全球第四

2019-08-21 14:26

川普施壓華為爽到台灣 5G訂單春燕提早報到

2019-08-21 14:00

指紋辨識最強台廠！不怕蘋果打專利戰 吃下三星訂單

2019-08-21 13:26

全台灣他最快！高雄小工廠買下日商 讓這個不起眼產品走向全世界

2019-08-21 13:25

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39

精誠攜手沛博科技 進軍智慧餐飲市場

2019-08-21 20:07
看更多

熱門文章

積蓄放在銀行也被偷！ 黃國昌：永豐銀賞顧立雄一巴掌！

2019-08-22 10:58

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24

陸客不來 旅行業無薪假將開第一槍

2019-08-22 00:33

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53

又有銀行理專盜客戶數千萬？ 黃國昌：再賞顧立雄一巴掌

2019-08-22 11:16

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀：主動回報金管會保障客戶權益

2019-08-22 13:39

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市

2019-08-22 11:35

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

中租買公司債 「陶朱隱園」當擔保

2019-08-22 00:00

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

貿易戰轉單 台灣、越南大贏家

2019-08-21 23:52

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

金價飆 投資人趁高點獲利了結

2019-08-21 23:47

台企銀 升任兩副總

2019-08-22 00:00

Yahoo無卡分期 上半年作破億業績

2019-08-22 04:49

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

台商受騙 在陸資產遭盜賣

2019-08-21 23:54

智慧支付 戰國時代來了

2019-08-22 00:43

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

旅行社開始放無薪假？丁守中：不改政策就換人

2019-08-22 11:41

美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

遠東Happy Go Pay上線

2019-08-22 00:44

台銀販售限量「如意算盤2英兩仿古銀幣」

2019-08-21 20:41

關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

黃金投資人 獲利了結

2019-08-22 00:00

景碩Q3拚營運改善 ABF載板產能維持滿載

2019-08-21 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top