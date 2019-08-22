小米進駐百貨公司 年底前在三家新光三越開小米專賣店

2019-08-22 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



小米台灣總經理羅燕今（22）日宣布，小米台灣擴大線下版圖，將攜手新光三越，正式進駐百貨公司，透過法雅客於北、中、南店內開設小米專賣店。也就是年底前在新光三越百貨台北南西店、台中中港店與台南新天地開設3間小米專賣店，連同原計畫於2019年底前於苗栗與屏東開設的2間小米專賣店，共新設5間小米專賣店，加速線下布局，強化體驗式購物與服務。

羅燕表示，上半年小米在台灣市場線下實體門市營業額較去（2018）年同期成長達81%。此次與新光三越的合作，是希望通路更多元，也為新光三越帶來好的效益，未來仍將持續擴增通路夥伴。

另外小米也在今天發表新機小米9T Pro，搭載高通S855處理器，其特色是彈出式的自拍鏡頭，主相機則是4,800萬超廣角三鏡頭，27日在小米商城開賣，9月1日起在中華電信（2412）等電信通路銷售。在物聯網（IOT）領域，也將開賣米家空氣淨化器 Pro與米家 LED 智慧檯燈 1S等新品，讓智慧家庭產品系列更為豐富。