Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Gogoro推出GoShare移動共享服務，將於8月29日在桃園正式啟動服務。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

Gogoro將智慧城市生態系藍圖拓展至共享領域，發表全球第一套高度整合Gogoro平台資源的「端至端」移動共享方案 ——GoShare，將於8月29日在桃園正式啟動服務。

消費者將可透過GoShare App解決城市內多元短途移動需求；GoShare 移動共享服務亦將與公共運輸系統形成互補，為大型都市轉型提供更有效的移動解決方案，建構最完整的智慧交通生活圈。初期推出首次騎乘 30 分鐘免費、趟趟起跳價 0 元、推薦好友賺百元騎乘金等多項超值驚喜優惠活動，邀請民眾與 GoShare 共同創造自由騎行、暢遊城市的樂趣。

GoShare新事業總監姜家煒表示：GoShare垂直整合最受消費者喜愛的 Gogoro Smartscooter® 智慧雙輪、全球最大智慧電池交換網路 Gogoro Network™、AI 人工智慧引擎、雲端營運管理系統與客戶行動裝置 App，以及結合Gogoro深耕台灣市場多年的營運經驗、豐富的智慧能源與車輛管理數據，打造以用戶為中心、毫無妥協的移動體驗，將是市場上最強大的智慧移動共享服務。桃園作為我們服務的第一站，將成為實踐都市永續發展願景的典範。

GoShare App將推出iOS與Android兩個版本，服務費率採分鐘計價，前6分鐘騎乘收取固定費用，6分鐘後以每分鐘計價。

•首次騎乘享30分鐘免費：自8月29日至12月31日，新用戶首次註冊即可獲得單次30分鐘免費優惠。

•趟趟起跳價0元：自8月29日至9月30日，所有用戶均享每次騎乘前6分鐘免費優惠，騎乘次數不限。

•無限推薦好友，賺百元騎乘金：自8月29日至12月31日，每推薦一名好友成功騎乘，即可獲得總價值100元的騎乘金，推薦人數無上限。