進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁創辦人施振榮日前宣佈，將安排長子施宣輝8月起正式接任董事，進駐宏碁董事會，宣告施振榮家族的股權接班傳承已啟動，而施宣輝也在臉書上拍攝影片，娓娓道來心境，更是直言「未來我仍將繼續努力、竭盡所能為宏碁的未來打拚」。

施宣輝說：「2019年8月起，將是我職涯的另一個新的階段！未來我仍將繼續努力、竭盡所能為宏碁的未來打拚。」

施宣輝表示，沒有充裕的時間去思考及適應，就決心進入宏碁扮演一顆稱職的螺絲釘，回想當時的狀況並不比創業來得輕鬆。

施宣輝表示，進入宏碁前幾年，這家讓我感到非常熟悉卻也有點陌生的公司，仍在為了維持筆電市佔率而忙得焦頭爛額，內部人事異動頻繁、對於投資事業與異業合作不甚重視，陷入營運困境的傳聞不證自明，但也是在這段營運艱困的時期，擺脫紅海市場的聲音也逐漸浮現，企業轉型已勢在必行，宏碁開始了進行一系列的再造工程。