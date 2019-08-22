進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚
宏碁創辦人施振榮日前宣佈，將安排長子施宣輝8月起正式接任董事，進駐宏碁董事會，宣告施振榮家族的股權接班傳承已啟動，而施宣輝也在臉書上拍攝影片，娓娓道來心境，更是直言「未來我仍將繼續努力、竭盡所能為宏碁的未來打拚」。
施宣輝說：「2019年8月起，將是我職涯的另一個新的階段！未來我仍將繼續努力、竭盡所能為宏碁的未來打拚。」
施宣輝表示，沒有充裕的時間去思考及適應，就決心進入宏碁扮演一顆稱職的螺絲釘，回想當時的狀況並不比創業來得輕鬆。
施宣輝表示，進入宏碁前幾年，這家讓我感到非常熟悉卻也有點陌生的公司，仍在為了維持筆電市佔率而忙得焦頭爛額，內部人事異動頻繁、對於投資事業與異業合作不甚重視，陷入營運困境的傳聞不證自明，但也是在這段營運艱困的時期，擺脫紅海市場的聲音也逐漸浮現，企業轉型已勢在必行，宏碁開始了進行一系列的再造工程。
施宣輝說：「持續好幾年的再造期間，任何可能突破的機會都會被討論好幾次，甚至嘗試著去執行，企業永續與品牌價值的議題再度被重視，而新事業的投資及發展也逐漸步入軌道。最重要的是，宏碁人的向心力一向是支持企業持續進步的最強後盾。經過現任高階主管的努力之下，大夥們多年來的堅持有了收穫，終於驅使宏碁再次回到競爭行列，在持續發展雙重轉型的當下，未來仍有很長的一段日子要努力。而我在卸下管理職後，有了更多向前輩們學習的機會，再次迎接新的挑戰。」
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