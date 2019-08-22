華碩、台灣大、廣達三方攜手 擴充台灣杉二號

2019-08-22 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華碩（2357）、台灣大、廣達今（22）日共同宣布再度攜手合作，取得國家實驗研究院國家高速網路與計算中心「AI大數據計算主機建置案」；除擴增台灣杉二號AI與大數據計算處理能量外，更進一步強化大數據運算分析、人工智慧訓練與推論計算共通的資料管理平台服務，滿足產業對AI技術的應用需求；預計今年第4季完成建置，將可提供台灣自有的AI機器學習服務，加速各界運用人工智慧相關工具、資源與應用開發。

華碩、台灣大、廣達自去年組成台灣人工智慧A Team攜手完成「台灣杉二號」建置，打造台灣第一座國家級的AI雲端服務平台，並在去年年11月取得全球超級電腦Top500第20名、全球節能超級電腦Green500第10名佳績，刷新台灣史上最佳排名紀錄。

華碩、台灣大、廣達長期耕耘於人工智慧、雲端服務及資料中心領域，各展所長。在此案中，華碩主要負責機器學習人工智慧工具軟體平台開發，台灣大負責網路資安與資料中心機房規劃，廣達則負責CPU/GPU計算主機及儲存設備平台建置。

AI雲端服務平台全球商機龐大，三方藉由台灣杉二號成功建置經驗已獲致各界高度關注，希望以AI國家隊的陣容，積極扮演建置AI雲端服務的重要推手，將國家自有的AI雲端軟體技術、伺服器與網路建置服務帶到全世界。