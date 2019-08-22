友達攻Touch Taiwan 秀8K、Mini LED、車載產品

2019-08-22 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）致力價值提升策略，下周8月28日至30日，將於「2019 Touch Taiwan」展覽展示技術水平，今（22）日宣布將推出涵蓋8K電視、Mini LED電競、智慧車載、高階醫療等全系列高值化面板應用，展現全方位高階顯示技術的研發能量與成果。其中，85吋8K電視面板，友達已具備量產能力。

備戰2020東京奧運轉播商機，及全球電視銷售大尺寸化的趨勢，友達表示，其8K面板的品牌電視機種已搶先於市場上市。友達進一步指出，友達領先業界具備超大尺寸8K電視面板量產能力，比如85吋8K全平面無邊框ALCD電視面板，更進一步提升HDR技術，以分區精準強化技術將調光分區數（Dimming Zones）拉升到千區以上，可達1,024區調光分區數與高達2,000nits超高亮度。

此外，友達85吋8K電視面板，搭載超高密度的LED背光源模組，可根據每個場景呈現最優化的色彩、對比與細節。超越3,300萬畫素的高精細畫質，讓觀者感受影像中物體的立體感，如臨現場的沉浸式體驗與前所未見的感官震撼，以超高解析、超精湛的頂極細膩畫質，穩站8K電視面板技術的制高點優勢。

友達同時將展出全系列採用Mini LED背光技術顯示面板，涵蓋大中小尺寸各類電競應用，從大型監視器、桌上型監視器到筆電，更延伸至VR頭戴式顯示器及智慧車載等高階應用市場。

友達在Mini LED產品布局上，首攻IT應用領域，65吋4K大型電競監視器面板，具備144Hz刷新率，達千區以上分區調光效果與2,500nits超高亮度；32吋4K Mini LED 144Hz極速刷新率變頻面板，亦具備千區以上分區調光效果與1,500 nits超高亮度，克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制；17.3吋4K LTPS電競筆電面板，最高亮度超過1,000 nits，符合VESA DisplayHDR1000最高等級，模組厚度僅3.5 mm，利於玩家隨身便攜享受遊戲快感。

針對VR頭戴式顯示器應用，友達推出2.9吋LTPS面板，採用「主動式矩陣電路驅動背光模組（Active Mini LED）」設計，調光分區數提升到2,304區，具備1,688 PPI超精細畫質。另，友達進一步將Mini LED背光技術延伸到車載應用，發表12.3吋LTPS曲面儀錶板面板。

在智慧車與自駕車的技術提升之下，友達指出，車用HMI人機介面，朝向智慧化與個人化發展，車用內裝也跳脫傳統機械化設計而更有彈性。車載螢幕大尺寸化，可將所有車內功能集中在螢幕上操控。

為此，友達開發採用多片面板進行「全貼合拼接」的高性能車用面板，如結合12.3吋中控台及20.3吋副駕駛座面板，具備高亮度和高解析畫質，1,200R曲率設計呈現一體成型的流線外觀。13.3吋中控台面板搭載內嵌式觸控技術，整合觸控驅動IC（TDDI），使面板更輕薄與內裝緊密結合，並在顯示區域留有三個孔位可安裝按鍵或旋鈕，以創造更多設計彈性，滿足直覺與便利的駕駛體驗。

看好車聯網商機，友達拓展IoV系統整合實力，從車用面板模組延伸到系統整合服務，提供包括儀錶板系統、顯示介面、程式後台設計等車用顯示器整機解決方案。7吋機車智慧儀表板系統，搭載高解析全彩面板及車規等級處理器，成功打入歐系高檔機車市場；另一款智慧儀表板系統，運用LED高亮多彩的顯示面板並內建微控制處理器，亦導入國際電動車品牌。

隨著全球人口增長及人口老化程度持續升高，對於醫療顯示設備需求更為廣泛，友達開發一系列醫療顯示面板應用於超音波、成像造影、內窺及手術等專業醫療用途。23吋超音波醫療面板，擁有2,200比1超高對比及暗室大視角極低色偏優勢，在快速動態掃描影像下，仍可呈現極細膩的灰階層次，協助更準確的診療判斷。