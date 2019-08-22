華碩攜手台灣大、廣達 擴充台灣杉二號

2019-08-22 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



華碩電腦、台灣大哥大、廣達電腦今（22）日共同宣布再度攜手合作，取得國家實驗研究院國家高速網路與計算中心「AI大數據計算主機建置案」。除擴增台灣杉二號AI與大數據計算處理能量外，更進一步強化大數據運算分析、人工智慧訓練與推論計算共通的資料管理平台服務，以滿足產業對於AI技術之應用需求。

台灣大表示，AI大數據計算主機建置案預計今年第4季完成建置，屆時將可提供台灣自有的AI機器學習服務，加速各界運用人工智慧相關工具、資源與應用開發。

華碩電腦、台灣大哥大、廣達電腦自去年組成台灣人工智慧A Team攜手完成「台灣杉二號」建置，打造台灣第一座國家級的AI雲端服務平台，並於2018年11月取得全球超級電腦Top500第20名、全球節能超級電腦Green500第10名佳績，刷新台灣史上最佳排名紀錄。

A Team拿下AI大數據計算主機建置案，將整合強化原有系統並提供三大服務平台，資料分析暨人工智慧平台、高效能數據處理暨服務平台、高效能機器學習平台。計算主機部分，新增200組採用新一代Intel Xeon Scalable 雙處理器CPU計算節點、30組GPU AI訓練節點、8組AI推論節點。

此外，儲存系統部分則新增階層式資料管理暨儲存系統，提供All-Flash 1 PB區塊儲存可用空間、20 PB物件儲存可用空間及29 PB磁帶儲存空間，合計提供高達50 PB的可用儲存空間。而本案的資料中心與台灣杉二號一樣，依國際級資料中心的標準建置，同時也考量到綠能節能，目標PUE值為1.3，搭配電信等級資安防禦，為本案打造最堅實的基礎。

華碩電腦、台灣大哥大、廣達電腦表示，長期耕耘於人工智慧、雲端服務及資料中心領域，各展所長。在此案中，華碩電腦主要負責機器學習人工智慧工具軟體平台開發，台灣大哥大負責網路資安與資料中心機房規劃，而廣達電腦則負責CPU/GPU計算主機及儲存設備平台建置。

AI雲端服務平台全球商機龐大，三方藉由台灣杉二號成功建置經驗已獲致各界高度關注，希冀以AI國家隊的陣容，積極扮演建置AI雲端服務的重要推手，將國家自有的AI雲端軟體技術、伺服器與網路建置服務帶到全世界。